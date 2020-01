PSG Mercato : L’avenir de Cavani chamboulé par Mourinho ?

Alors que son contrat expire à l'issue de la saison, Edinson Cavani pourrait ne pas passer l’hiver au PSG. Outre l’Atletico Madrid, le Tottenham de José Mourinho envisagerait de le recruter durant ce mercato hivernal.

Edinson Cavani dans le collimateur de Tottenham ?

Malgré les sollicitations de l’Atletico Madrid, Edinson Cavani devrait rester au PSG cet hiver. Le club parisien n’a pas l’intention de se débarrasser de son avant-centre en plein milieu de saison. En effet, la direction du Paris Saint-Germain aurait fermé la porte à un départ de son buteur de 32 ans. Le PSG aimerait le conserver, du moins jusqu’à l’issue de la saison. Une décision arrêtée en interne suite à une rencontre entre Leonardo, directeur sportif parisien, et l’entourage d’Edinson Cavani.

Mais un nouvel élément et non des moindres menace sur ce dossier. Entré dans la dernière année de son contrat expirant en juin prochain, Edinson Cavani est libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Raison pour laquelle ses prétendants pensent toujours être en mesure de le recruter durant cette fenêtre de transferts. L’Atletico Madrid n’a pas encore tiré un trait sur cette piste. Une autre grosse écurie serait également entrée dans la course pour s’attacher les services du Matador. Le Tottenham Hotspur se serait immiscé dans le dossier.

Edinson Cavani ciblé pour remplacer Harry Kane ?

Le journal britannique The Times révèle en effet que le club londonien serait bien sur les traces du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Les Spurs, sous recommandation de José Mourinho, aimeraient s’attacher les services d’Edinson Cavani afin de compenser la longue blessure d’Harry Kane.

Tottenham envisagerait de passer à l’offensive dans ce dossier dans les prochains jours. Mais reste à savoir si cette éventuelle offensive parviendra à faire craquer la direction parisienne.