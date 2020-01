FC Barcelone Mercato : C’est fait, Valverde licencié du Barça

La presse ibérique confirme la tendance : Ernesto Valverde est démis de ses fonctions d’entraineur du FC Barcelone. L’officialisation de son départ devrait tomber dans les prochaines heures.

Ernesto Valverde n’est plus l’entraineur du FC Barcelone ?

Ernesto Valverde paie les frais de la mauvaise passe actuelle du FC Barcelone. La défaite face à l’Atletico Madrid (3-2) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne a visiblement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

En effet, une réunion de crise a eu lieu ce lundi entre les têtes pensantes du FC Barcelone. Le président Josep Maria Bartomeu et les autres membres du directoire parmi lesquels Oscar Grau, Éric Abidal et Ramon Planes, se sont réunis pour évoquer l’avenir du coach barcelonais. Et le verdict est finalement tombé ! Selon les informations relayées par Marca et AS, le président catalan aurait annoncé à Ernesto Valverde qu’il n’est plus l’entraineur du FC Barcelone. Une décision arrêtée suite aux mauvais résultats du club.

Le Txinguirri, après avoir mené l’équipe du FC Barcelone à deux titres de champion (2018, 2019), une Coupe du Roi (2018) et une Supercoupe d’Espagne (2018), devrait donc quitter le FC Barcelone à six mois de la fin de son bail.

Qui pour le remplacer ?

Pour le moment, le nom de son successeur n’est pas encore connu. Toutefois, trois noms circulent déjà dans la presse locale après le refus de Xavi Hernandez. Pour remplacer Ernesto Valverde à la tête du FC Barcelone, les dirigeants catalans songeraient à faire venir Mauricio Pochettino (libre depuis son départ de Tottenham) ou encore à Quique Setien (ex-Betis). Ce dernier serait même attendu en Catalogne dans la soirée. Mais rien n’est encore officiel.

Le FC Barcelone pourrait également miser sur une solution interne. L’entraineur de la réserve, Garcia Pimienta, pourrait assurer l’intérim en attendant l’arrivée d’un coach plus expérimenté.

Iniesta dénonce le comportement du Barça envers Valverde

Andrés Iniesta n’apprécie pas du tout la manière du Barça de traiter Ernesto Valverde. « Ce que fait Barcelone est un peu moche », a estimé l’ancienne gloire des Blaugranas sur les antennes de la radio espagnole Onda Cero.

Le milieu de terrain de Vissel Kobe a ensuite conseillé aux dirigeants catalans de « faire preuve de respect pour leur entraîneur ». Pour Andrés Iniesta, « la manière de faire est ce qui choque le plus ».

Enfin, le champion du monde 2010 regrette de constater que « Valverde est dans une situation très vulnérable désormais ».