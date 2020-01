ASSE : Daniel Riolo tacle les fans ultras de l'AS Saint-Étienne.

L’ ASSE a été battue par le FC Nantes (0-2), à Geoffroy-Guichard, en l’absence de son public suspendu. En plus de Pierre Ménès, Daniel Riolo a pointé le comportement des supporters ultras de Saint-Étienne.

Les ultras, les vrais patrons de l' ASSE selon Daniel Riolo

Après sa défaite contre le FC Nantes, à domicile, dimanche, l’ ASSE est 15e de Ligue 1. Le club a perdu ses quatre derniers matchs en championnat et cela est inquiétant. Cependant, Daniel Riolo a l’impression que certains supporters ne sont pas conscients. Dans sa chronique sur RMC Sport, il estime que les groupes de supporters ultras ont pris le club ligérien en otage.

« Je l’ai dit depuis longtemps et ça me coûte très cher en insultes, mais il y a une appropriation du club par les groupes Ultras, qui sont dans une appropriation démesurée, qui sont en rupture avec cette direction qui a de toute façon disparu », a balancé le journaliste sportif sur la radio, dans des propos relayés par Foot01.

Après 20 journées de championnat, l’ ASSE a 8 points de plus que le barragiste, Amiens SC. Une marge un peu confortable pour les Stéphanois. Cependant, l’équipe de Claude Puel pourrait vite se retrouver dans la zone rouge si sa série sans victoire se poursuit.

En tout cas, la menace de la relégation qui plane sur les Verts est bien réelle, vu leur chute de la 4e à la 15e place, en l’espace de 7 journées. Contrairement à ce que pense Loïc Perrin.

N'y aurait-il plus de direction à l'AS Saint-Étienne ?

« Le club file vraiment un mauvais coton. Je pense que certains groupes de supporters se moqueraient que le club descende en Ligue 2 tant qu’eux, les groupes d’ultras, gagnent. Quand tu es dans l’extrémisme, c’est comme ça », a martelé Daniel Riolo.

« Ils (les ultras, ndlr) pensent qu’ils sont les seuls à avoir le droit de s’exprimer, et que les autres ne comptent pas alors qu’en France, l' ASSE a beaucoup plus de supporters non-ultras que de supporters ultras », a-t-il souligné, avant de souffler le constat suivant : « il n’y a plus de direction à Saint-Étienne, on n’entend plus personne depuis qu’ils ont nommé Claude Puel ».

Rappelons que le stade Geoffroy-Guichard est toujours sous le coup d'un sursis, après le huis clos total contre le FC Nantes, lors de la 20e journée.