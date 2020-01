OM Mercato : Quelle décision finale pour Marseille cet hiver ?

Plombé par des difficultés financières, l’ OM annonce officiellement un mercato hivernal très calme. Un discours officiel qui n’empêche cependant pas des rumeurs de mouvements autour de l’ Olympique de Marseille. Le club marseillais devrait-il alors recruter ou pas ?

L’ OM plombé par des difficultés financières ?

Après les grosses dépenses de la période Rudi Garcia, l’ OM n’a plus suffisamment d’argent pour recruter cet hiver. Les difficultés financières de l’écurie olympienne s’étaient fait sentir avant même cet hiver, soit lors du mercato estival. Jacques-Henri Eyraud et son staff auraient aimé renforcer plusieurs postes cet été. Mais ils se sont finalement contentés de signer 3 joueurs, à savoir le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez (prêté par Villarreal), le buteur argentin Dario Benedetto et le milieu de terrain français Valentin Rongier.

Des difficultés financières qui demeurent cet hiver et auxquelles il faudrait encore ajouter les contraintes du fair-play financier. Alors, pour l’ Olympique de Marseille, pas question de recruter cet hiver sans avoir d’abord vendu.

Quels joueurs le club phocéen vendrait-il ?

L’ OM ne recruterait pas à cause de sa surface financière réduite. Cela ne signifie pas que les recruteurs olympiens ne veulent absolument pas signer de noms cet hiver. Même André Villas-Boas, qui ne veut pas de changement dans son effectif, ne cracherait pas sur une bonne opportunité.

Mais pour signer des recrues cet hiver, l’ Olympique de Marseille devrait d’abord vendre. Ce serait le seul moyen de gagner de l’argent. Sauf si Frank McCourt accepte de mettre la main à la poche...

Alors quels joueurs vendre cet hiver ? Le nom qui fait l’unanimité, c’est Kevin Strootman. Incapable de s’imposer depuis son arrivée à l’été 2018, le milieu défensif néerlandais avait clairement été poussé à la sortie lors du mercato estival. Mais faute d’offre alléchante, l’ancien de l’ AS Rome est resté avec la formation provençale.

Cet hiver, les dirigeants olympiens attendent des offres. Le Hertha Berlin se serait manifesté. Mais le club de Bundesliga semble s’être retiré du dossier en raison du gros salaire de Kevin Strootman (500 000 euros mensuels). Son départ permettrait à l'écurie phocéenne d'économiser ce gros salaire, mais aussi de rattraper une partie des 28 millions dépensés pour sa signature.

L’ OM pourrait également se séparer de Valère Germain. Recruté à l’été 2017 en provenance de l’ AS Monaco, l’ancien Niçois n’est pas parvenu à s’imposer non plus. Et ce n'est pas en raison d'un manque de temps de jeu. Car le joueur compte bien 17 matches, dont 9 titularisations, en Ligue 1 cette saison. Mais il semble très apprécié pour son professionnalisme et son état d’esprit. Ce qui n’empêcherait pourtant pas Jacques-Henri Eyraud et son staff de s’en séparer en cas d’offre alléchante. En effet, le Stade Rennais serait attiré par le profil de Valère Germain pour épauler Mbaye Niang cet hiver. Reste à voir si, après leur première tentative de janvier 2018, les Bretons iront cette fois jusqu’au bout de leur intérêt pour le Marseillais de 29 ans.

Un troisième nom est régulièrement cité sur la liste des départs cet hiver. C’est Morgan Sanson. Après avoir échoué à le vendre cet été, l’ OM pourrait céder le natif de Saint-Doulchard ce mois de janvier. Son profil serait très apprécié en Premier League où plusieurs écuries aimeraient le signer (West Ham, Everton, Wolverhampton, Bournemouth…). L’ancien milieu de terrain du Montpellier HSC aurait également des touches en Bundesliga (Hertha Berlin).

Mais le tout est de savoir si l'écurie marseillaise est obligé de se renforcer cet hiver.

Le club olympien obligé de recruter cet hiver ?

L’objectif clairement visé cette saison, c’est la qualification en Ligue des champions. Un objectif qu’André Villas-Boas croit pouvoir atteindre sans se renforcer cet hiver. L’entraîneur olympien n’a pas totalement tort vu le niveau assez faible de la Ligue 1.

Mais il faut croire que le technicien portugais tient un discours de circonstance compte tenu des difficultés financières de la formation marseillaise. Car André Villas-Boas sait parfaitement que sur 6 mois, on ne peut pas exclure des suspensions, des blessures, des passages à vide… D’où la nécessité de recruter.

OM mercato : quels postes renforcés cet hiver ?

La priorité ne peut pas être le gardien. C’est vrai que Steve Mandanda (34 ans) et Yohann Pelé (37 ans) ne représentent plus l’avenir. Mais ils semblent suffisamment performants pour assurer les cages pendant une ou deux saisons supplémentaires.

La défense centrale paraît également rassurante. Boubacar Kamara n’a même plus besoin d’être associé à Alvaro Gonzalez. Duje Caleta-Car a parfaitement remplacé le minot de 20 ans. En plus, sur le banc des remplaçants, il y a Lucas Perrin, jeune joueur très prometteur.

Les latéraux devraient être renforcés. Hiroki Sakai est un guerrier certes. Mais l’international nippon n’est pas un joueur de couloir, encore moins un centreur. Son remplaçant Bouna Sarr crée constamment le surplus en phase offensive. En revanche, l’ex-Messin n’est pas rassurant au poste de latéral droit, pas plus pour les centres. Jordan Amavi a retrouvé un bon niveau cette saison. Mais le fait que le natif de Toulon soit le seul titulaire de métier au poste de latéral gauche devrait inciter les recruteurs phocéens à lui trouver une doublure, voire un concurrent.

L’entrejeu devrait aussi être renforcé. La paire Valentin Ringier-Morgan Sanson tient la route. Mais on ne peut en dire autant de l’autre paire, à savoir Kevin Strootman-Maxime Lopez. C’est d’ailleurs à juste titre que ces deux derniers joueurs ont perdu leur place de titulaires au profit des deux premiers cités.

Les ailiers n’ont pas besoin de renfort cet hiver. Dimitri Payet et Nemanja Radonjic tiennent la baraque. En plus, Florian Thauvin sera de retour bientôt.

Par contre, la pointe offensive a besoin d’un renfort pour épauler Dario Benedetto, qui du reste n’est pas un top attaquant. Encore moins Valère Germain.