PSG Mercato : Les premiers mots de Marquinhos après sa signature

Après la prolongation de son contrat de deux saisons supplémentaires au PSG, ce lundi, Marquinhos a livré ses premières impressions. Il se réjouit naturellement !

Marquinhos heureux de rempiler au PSG jusqu'en juin 2024

Le bail de Marquinhos au PSG a été blindé de deux saisons. Il rempile donc désormais jusqu’à fin juin 2024, puisque son contrat initial allait jusqu’en juin 2022. Content de poursuivre l’aventure avec le club de la capitale, le défenseur central ou milieu défensif brésilien n’a pas caché sa joie.

« Je suis très heureux et très fier d’avoir signé ce nouveau contrat », a-t-il déclaré dans ses premiers mots post-signature, sur PSG TV. Arrivé à Paris en juillet 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est à mi-parcours de sa 7e saison dans la capitale. Il est donc désormais un cadre du vestiaire au Paris SG.

« C’est une responsabilité de jouer ici au Paris-Saint-Germain et je ressens beaucoup de fierté de porter ce maillot. C’est ma septième saison ici à Paris, je connais très bien le club et je connais très bien ses ambitions. Nous avons vécu beaucoup de très belles choses, des choses qui m’ont fait grandir et qui ont fait grandir le club aussi. C’était le bon moment pour moi de prolonger mon contrat au club », a-t-il justifié.

Marquinhos rêve de perpétuer la tradition brésilienne au PSG

Compatriote de Neymar et Thiago Silva, Marquinhos souhaite s’attacher le plus longtemps possible au PSG. Il est d’ailleurs annoncé comme le successeur du capitaine Thiago Silva (35 ans). « Je vais tout faire pour prolonger cette tradition entre Paris et les Brésiliens, écrire à mon tour certaines des plus belles pages du club. Je veux gagner des trophées et le cœur des supporters », a-t-il dévoilé comme ambition.

Notons que le joueur de 25 ans arrivé à Paris à l'âge de 19 ans a déjà gagné 20 titres et trophées avec les Rouge et Bleu, en six ans.