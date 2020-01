RC Lens Mercato : Charles Boli signe un nouveau bail (Off.)

C’est officiel, Charles Boli a paraphé un nouveau contrat avec le RC Lens, ce lundi. Il s’agit d’une prolongation de contrat de trois saisons que le club de Ligue 2 a offerte au joueur formé à La Gaillette.

Charles Boli prolonge son bail avec le RC Lens jusqu'en 2024

Huit mois après la signature de son premier contrat professionnel, Charles Boli est désormais inscrit dans la durée avec le RC Lens. Il a signé un nouveau contrat qui le conduit désormais jusqu’en juin 2024. Son contrat initial était valide jusqu’en juin 2021. Le milieu de terrain a donc signé pour trois saisons supplémentaires. Il s’agit d’une récompense selon les termes des Sang et Or, actuels leaders de Ligue 2.

« Alors qu’il avait signé son premier contrat professionnel en mai dernier, le milieu de terrain lensois Charles Boli se voit récompensé en prolongeant son contrat jusqu’en 2024 », a informé le RC Lens, sur leur site internet. Quant au jeune joueur de 21 ans, il a exprimé sa grande satisfaction. « Je suis très heureux de prolonger l’aventure dans mon club formateur et de cœur. J’étais surpris par cette décision, mais j’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Le club me fait confiance et j’espère lui rendre sur le terrain. Je suis Lensois et je suis très heureux d’être ici. C’est aussi un signe fort pour tous les jeunes du centre de formation. C’est une étape de plus pour moi dans ce club. J’espère marquer son histoire et écrire une grande page », a-t-il déclaré.

Notons que le natif de Dundee (Ecosse) a fait 6 apparitions en Ligue 2 cette saison et 3 en coupe de la Ligue. Il a donc joué 9 matchs et a délivré 2 passes décisives avec l’équipe professionnelle lensoise, lors de la première moitié de saison.

Charles Boli rêve de la montée en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens

« J’ai bien débuté la saison avant d’avoir une petite baisse de régime et de me blesser. Je suis revenu en forme, plus déterminé que jamais. Je souhaite faire une grande seconde partie de saison et tout casser ! Mes objectifs ont évolué avec cette prolongation. J’espère engranger encore plus de temps de jeu. Collectivement et individuellement, on espère tous obtenir le Graal en mai prochain qui est la Ligue 1 ! On va travailler dur pour monter ! », a déclaré Charles Boli.

Rappelons que Charles Boli n'est autre que le fils de Roger Boli, une ancienne gloire des Sang et Or (1989-1996). Il a intégré l'académie des Artésiens en 2009.