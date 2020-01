FC Barcelone Mercato : Le nom du successeur de Valverde annoncé !

En poste depuis juillet 2017, Ernesto Valverde devrait officiellement quitter le FC Barcelone dans les prochaines heures. Et le nom de son remplaçant a d’ores et déjà fuité.

Qui succédera à Ernesto Valverde au FC Barcelone ?

La presse espagnole est unanime sur ce point : Ernesto Valverde n’est plus l’entraineur du FC Barcelone. Le club catalan annoncera le limogeage de l’entraineur espagnol dans les prochaines heures. Déjà critiqué suite aux deux remontadas subies face à l’AS Rome et à Liverpool en Ligue des Champions les saisons précédentes, Ernesto Valverde a épuisé son crédit auprès des exigeants supporters, mais aussi auprès de sa direction.

Si la direction barcelonaise ne s’était pas encore décidée pour l’homme de 55 ans, la défaite contre l’Atletico Madrid (3-2) en Supercoupe d’Espagne l’a aidé. Le média Sport.es explique que le conseil d'administration dirigé par Josep Maria Bartomeu a finalement décidé de changer de coach « afin d’éviter une nouvelle désillusion en Ligue des Champions cette année ».

Les dirigeants catalans, suite à une réunion de crise tenue ce lundi, auraient décidé de se séparer d'Ernesto Valverde. Le Txinguirri devrait donc quitter le FC Barcelone avec un bilan de 97 victoires, 32 nuls et 16 en 145 matchs. Un licenciement acté et la question de sa succession serait déjà réglée en interne.

Le successeur d’Ernesto Valverde déjà connu ?

En effet, la presse espagnole assure que son successeur serait déjà trouvé. Ernesto Valverde devrait être remplacé par Quique Setién, ancien coach du Real Betis et de Las Palmas. Adepte du beau jeu et libre de tout contrat, l’homme de 61 ans est attendu à Barcelone dans la soirée afin de finaliser les derniers détails de son contrat. L' officilisation de son arrivée ne serait plus qu'une question d'heure.