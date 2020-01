PSG Mercato : Nouvelle difficulté dans un dossier important ?

En quête de bons coups pour renforcer le PSG, Leonardo serait désormais séduit par Gaetano Castrovilli. Mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit sortir le grand jeu pour espérer signer le joueur de la Fiorentina.

PSG mercato : Gaetano Castrovilli dans le viseur de Leonardo ?

Leonardo est un directeur sportif très actif. Son objectif à lui, c’est de faire du PSG une machine à gagner. Alors, il envisage de renforcer qualitativement l’effectif du club de la capitale.

A la recherche de bons joueurs, le directeur sportif parisien aurait donc découvert Gaetano Castrovilli, attaquant de la Fiorentina. Sorti du banc des remplaçants pour combler le passage à vide de Federico Chiesa, le joueur de 22 ans s’est montré à son avantage. D’où le désir des recruteurs franciliens de le signer en fin de saison.

Leonardo confronté à un nouveau concurrent pour Castrovilli ?

Mais la mission ne s'annonce pas facile pour le PSG. Il fallait déjà déjouer les convoitises de la Juventus Turin et de l’ Inter Milan pour Gaetano Castrovilli. Deux clubs qui observent attentivement le joueur de la Fiorentina depuis plusieurs mois.

Alors que les Turinois et les Milanais sont déjà des concurrents de taille, le PSG devra encore affronter l’intérêt d’un nouveau prétendant pour Gaetano Castrovilli. Selon les informations divulguées par Tuttosport, il s’agit de l’ AS Rome.

Un nouveau courtisan particulièrement attentif aux performances de l'attaquant florentin et qui aurait même un atout de taille dans le dossier. En effet, l’ AS Rome et la Fiorentina auraient d’excellents rapports concernant les transferts de joueurs. Le cas Jordan Veretout le démontre bien.