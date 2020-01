ASSE : Un gros malaise au sein du vestiaire de Saint-Étienne ?

Claude Puel fait confiance aux jeunes joueurs issus de la réserve de l’ ASSE, depuis sa nomination le 4 octobre 2019. Et cela agacerait les cadres et autres joueurs expérimentés du club. Surtout que les résultats ne sont pas là.

La rotation de Claude Puel mal vécue à l' ASSE ?

Claude Puel a annoncé un grand ménage à l’ ASSE dès sa nomination au poste d’entraineur et de manager général. Il veut réduire l’effectif qu’il juge pléthorique. Et depuis l’élimination des Verts en Ligue Europa, plusieurs joueurs sont mis sur le marché.

Il s’agit entre autres des flops Loïs Diony et Robert Beric, mais également des joueurs indésirables, comme Léo Lacroix, Assane Diousse, Nelson Sissoko… Cependant, les prétendants ne se bousculent pas pour ces joueurs en manque de temps de jeu à Saint-Étienne. Du coup, ils sont toujours présents dans l'effectif stéphanois.

Au sujet du temps de jeu, L’Équipe croit savoir que des cadres du vestiaire ne sont pas contents de la gestion de Claude Puel. Le dernier match perdu contre le FC Nantes (0-2) aurait achevé de convaincre la source sur l’agacement de certains cadres relégués sur le banc, au profit de jeunes joueurs.

D’après les révélations du quotidien de sport, « la rotation incessante de l'entraineur de l’ ASSE, en partie dictée par les blessures, agace les cadres du vestiaire ». « Elle offre la part belle aux jeunes et rogne leur statut », indique la source.

Conflits entre les jeunes talents et les cadres de Saint-Étienne ?

En effet, l’équipe de Claude Puel ne gagne plus et cela suscite de vives critiques parmi les supporters. Les Verts sont sur une série de quatre défaites consécutives en Ligue 1. Sur les dix derniers matchs, toutes compétitions confondues, l' ASSE a perdu 7 fois et a remporté 3 matchs, dont l’un contre le FC Bastia-Borgo (National) en Coupe de France.

En plus de Wesley Fofana (19 ans), nouveau chouchou de Claude Puel, ce dernier fait confiance à Charles Abi (19 ans) en pointe de l’attaque. Face au FC Nantes, Charles Abi, Maxence Rivera (le néo-professionnel de 17 ans) et un autre inconnu, Edmilson Indjai Correia (19 ans) sont entrés en jeu en seconde période, l'un après l'autre.

Pendant que des tauliers comme Jean-Eudes Aholou, Mathieu Debuchy et Timothée Kolodziejczak sont restés sur le banc de touche. Ils s’étaient pourtant échauffés. Mais en vain. En tout cas, Claude Puel a préféré faire entrer les trois jeunes attaquants, sans penser à stabiliser la défense.

« Alors que le nouveau staff technique guide différemment cette nouvelle génération, les cadres accueilleraient cette gestion comme une prime accordée à la jeunesse et à l'inexpérience », a souligné le journal national. Notons que Denis Bouanga et Romain Hamouma sont blessés et William Saliba n’est toujours pas opérationnel.

Pour rappel, l' ASSE est 15e de Ligue 1, après 20 journées et n'est pas loin d'une crise.