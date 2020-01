Stade Rennais : Les Bretons portent plainte contre l’ OM

Le Stade Rennais ne digère toujours pas la défaite contre l’ OM (0-1), vendredi soir en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Les Rennais viennent de déposer une plainte pour dénoncer le comportement des joueurs de l’ Olympique de Marseille.

Le Stade Rennais poursuit l’ OM devant la LFP

Le match au sommet de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’ Olympique de Marseille (0-1) a été âprement disputé. Les 7 cartons jaunes, dont 5 pour les Marseillais, distribués par Benoît Millot prouvent que c’était une rencontre très engagée. Des joueurs rennais comme Del Castillo et Edouardo Camavinga ont été rudoyés, respectivement par Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

Mais les accrochages ne se sont pas limitées à la pelouse. Selon les révélations de La Provence ce mardi, les joueurs de la formation rennaise et ceux de l’écurie olympienne ont continué à se chamailler dans les vestiaires pendant la pause. Pire, Kevin Strootman aurait insulté Olivier Létang, président du Stade Rennais.

Mécontent, le dirigent du club breton aurait refusé les excuses que l’international néerlandais aurait ensuite tenté de lui présenter. La cause de toutes ces chamailleries a un nom : Hamari Traoré, latéral droit du club breton.

Mais l’écurie rennaise a déposé plainte contre l’ Olympique de Marseille devant la LFP. Le Stade Rennais espère une condamnation du comportement des joueurs de la formation olympienne et une sanction contre Kevin Strootman.