PSV Mercato : L’ OL et le Stade Rennais sur une pépite néerlandaise

Pour recruter cet hiver, les clubs sont à l’affût, mais pas seulement sur les gros coups, ils guettent également les jolis coups de joueurs peu célèbres. C’est ainsi que l’ OL et le Stade Rennais se sont rués sur une pépite du PSV Eindhoven.

L' OL et le Stade Rennais à la lutte pour un attaquant du PSV

Un jeune attaquant du PSV Eindhoven ferait tourner la tête à l’ OL et le Stade Rennais. Les deux clubs seraient à la lutte pour tenter de recruter l’International espoir néerlandais. L’Olympique Lyonnais est en effet en quête de joueurs offensifs pour remplacer Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde blessés. Et le club rhodanien songe à Cody Gakpo, selon les informations de Foot Mercato.

L’ OL suit la piste menant au joueur polyvalent depuis plusieurs mois, d’après la source. Les responsables du recrutement au club lyonnais auraient même entamé les négociations avec le PSV et les représentants de la pépite de 20 ans. Le tarif de cette dernière serait fixé à 10 M€ par les dirigeants du club hollandais. Son coût est pourtant évalué à 6 M€ par le site spécialisé, Transfermarkt.

Cody Gakpo à la place de Memphis Depay à l' OL ?

Il faut dire que Cody Gakpo peut bien remplacer son compatriote Memphis Depay à l’ OL au regard de sa polyvalence. Formé au poste d’avant-centre, il est également très à l’aise sur les ailes. L’Olympique Lyonnais serait donc bien inspiré de vite sortir le chéquier, au risque de se voir doubler dans ce dossier. Un joli coup en perspective, car moins onéreux que le montant réclamé par Villarreal pour Karl Toko Ekambi, entre 20 et 25 M€.

Notons que le natif d’Eindhoven est présenté comme un grand espoir du football néerlandais. Il est international U-21 avec les Pays-Bas. En club, Cody Gakpo est décisif, bien qu’il ne soit pas toujours titulaire. Il a été 11 fois remplaçant pour 7 titularisations en Eredivisie. Malgré tout, la cible de l’ Olympique Lyonnais a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives, en 18 matchs disputés en championnat.

Outre Lyon et le Stade Rennais, le profil de Cody Gakpo plait également à Newcastle United en Premier League. Une concurrence sérieuse, vu le calibre des clubs anglais également sur la piste. Mais Lyon a une bonne relation avec le PSV Eindhoven où il avait recruté Héritier Deyonge (18 ans) l'été dernier.