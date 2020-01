FC Barcelone Mercato : Ernesto Valverde fait ses adieux au Barça !

Ernesto Valverde n’est plus l’entraineur du FC Barcelone. Limogé puis remplacé par Quique Setién, le coach espagnol a adressé un message émouvant au club catalan.

Le message d’adieux d’Ernesto Valverde

La nouvelle est tombée hier lundi avant minuit. Le FC Barcelone a officialisé le départ d’Ernesto Valverde. L’entraineur espagnol a pris la porte après avoir été limogé par ses dirigeants. C’est désormais Quique Sétien qui assure la relève.

En poste depuis juillet 2017, Ernesto Valverde quitte le FC Barcelone avec un bilan de 97 victoires, 32 nuls et 16 défaites en 145 matchs. Mais au-delà de ce bilan, l’homme de 55 ans était pointé du doigt pour son jeu terne et sa gestion du groupe barcelonais jugée approximative. Certaines déceptions telles que les deux remontadas subies en Ligue des Champions face à l’AS Rome (3-0) et à Liverpool (4-0) lui ont valu de vives critiques. La terrible défaite face à l’Atletico Madrid (3-2) en Supercoupe d’Espagne a scellé son sort sur le banc catalan.

Mais Ernesto Valverde garde de bons souvenirs de son passage sur le banc du FC Barcelone. « Durant tout ce temps, j’ai vécu des moments très heureux, célébré les victoires et les titres, mais aussi connu des moments difficiles », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel du club.

Ernesto Valverde remercie le FC Barcelone

L’entraîneur espagnol a remporté deux Ligas, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne avec le FC Barcelone. Malgré le traitement qui lui a été réservé ces derniers jours, Ernesto Valverde a apprécié « l’affection des supporters » à son égard.

Il a également remercié la direction du club, le staff, les joueurs et toutes les personnes qui l’ont accompagné pendant ces deux ans et demi en tant qu’entraineur du Barça. Pour conclure, il « souhaite bonne chance » à son successeur Quique Setién sur le banc du FC Barcelone.