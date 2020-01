RC Lens Mercato : Un défenseur quitte définitivement le RCL

Dépassé par le FC Lorient lundi soir, suite à la victoire des Merlus contre Caen (2-1), le RC Lens n'est plus leader de Ligue 2. Et en attendant de pouvoir reprendre la première place samedi prochain à Guingamp, le club nordiste profite du mercato hivernal pour faire des ajustements au niveau de son effectif.

Le RC Lens se sépare d'un joueur formé au club

Les dirigeants du Racing Club de Lens se montrent plutôt actifs sur le marché des transferts. Après avoir fait venir l'attaquant Corentin Jean en provenance de Toulouse FC et prêté le défenseur Arial Mendy à Orléans pour la seconde partie de la saison (sans parler des prolongations de contrat de Cheick Doucouré et de Charles Boli), le club artésien a de nouveau pris la décision de se séparer d'un élément défensif.

Envoyé sous la forme d’un prêt à Laval en juillet dernier, le latéral droit Maxence Carlier restera définitivement au club de National. C'est un Tweet du RC Lens qui le dit :"Prêté à Laval, le défenseur Maxence Carlier est définitivement transféré au club mayennais. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière".

Formé au club et devenu professionnel lors de l'été 2017, Maxence Carlier a eu très peu d’occasions de porter les couleurs des Sang et Or, ne disputant que trois matches de Ligue 2 au tout début de la saison 2017-2018 et une rencontre de Coupe de la Ligue la saison dernière.

Prêté successivement ces trois dernières années à Tubize en division 2 belge puis à Tours et Laval en National, le joueur de 22 ans va enfin pouvoir poser ses valises. Il a signé pour deux ans et demi avec les Tango et aucune indemnité de transfert n'a été mentionnée pour un joueur qui allait se trouver en fin de contrat avec Lens à l'issue de cet exercice 2019-2020.