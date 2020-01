OM : Le secret du succès d’André Villas-Boas à Marseille ?

L’ OM brille cette saison sous le coaching d’André Villas-Boas. Pour Daniel Bravo, la clé du succès de l’ Olympique de Marseille, est l’entente parfaite entre deux joueurs de l’effectif.

L’ OM plombé par le duo Gustavo-Strootman la saison dernière ?

L’ OM était dans le dur la saison dernière. Rudi Garcia n’a pas pu accrocher le podium. Pire, le club provençal ne s’est même pas qualifié en Ligue Europa. Selon Daniel Bravo, les difficultés de l’écurie olympienne provenaient des contre-performances de la paire formée par Luiz Gustavo et Kevin Strootman dans l’entrejeu.

Dans France Football, l’ancien joueur marseillais estime qu’il y avait « un gros problème avec Gustavo et Strootman, deux joueurs avec des profils similaires, incapables de se projeter, de changer de rythme ».

L’équipe marseillaise rééquilibrée par la paire Rongier-Sanson ?

Cette saison, l’équipe marseillaise est étincelante. Solide 2e de Ligue 1, l' OM vise clairement le podium final, voire la 2e place qu’il occupe présentement. Un objectif tout à fait à portée du groupe d’André Villas-Boas. Le portugais a trouvé la bonne formule. Certains observateurs suggèrent même à l’ OM de concurrencer clairement le PSG pour le titre cette saison.

L’ex-Parisien est convaincu que « la différence, c’est un milieu qui court, équilibré. Rongier est très actif, technique, et Sanson est l’élément fort, très complet et bon devant le but ».

Pour rappel, Morgan Sanson a été aligné 19 fois, dont 18 titularisations, avec le club marseillais cette saison. Quant à Valentin Rongier, il enregistre 16 titularisations.