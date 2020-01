AS Monaco : Robert Moreno redoute une réaction d’orgueil du PSG.

Trois jours après le choc de la 20e journée de Ligue 1, l’AS Monaco retrouve le PSG. Robert Moreno craint une réaction punitive du club de la capitale, lors de ce deuxième match.

Robert Moreno (AS Monaco) craint une révolte du PSG

L’AS Monaco avait réussi à accrocher le PSG (3-3), dimanche, au Parc des Princes. C’était à l’occasion de la reprise du championnat. Les deux équipes se retrouvent, ce mercredi 15 janvier (21h), dans le cadre de la 15e journée en retard.

La rencontre initialement prévue début décembre 2019 avait été reportée, à cause des intempéries dans la Principauté. Même si ce match compte pour la manche aller du championnat, Leonardo Jardim ne sera pas sur le banc des Monégasques, car il a été limogé à la mi-saison.

C’est évidemment Robert Moreno, le nouveau coach, qui va diriger l’AS Monaco. Il avait réussi à tenir le Paris Saint-Germain en échec dans la capitale. Mais cette fois, il n’est pas totalement confiant. Le technicien espagnol craint en effet une réaction d’orgueil de l’équipe de Thomas Tuchel, même au Stade Louis-II.

« Ce sera difficile parce que je sais que lorsque tu fais ce type de match contre une grande équipe comme le PSG, elle fait un match encore meilleur derrière », a fait remarquer le successeur de Leonardo Jardim. Ce dernier rappelle son expérience avec le FC Barcelone pour expliquer sa crainte.

« J’ai été dans une équipe de la dimension du PSG quand j'étais à Barcelone : deux mauvais résultats de suite, ça n'arrive pas », a soutenu Robert Moreno. Il faut rappeler que ce dernier a été l’adjoint de Luis Enrique au Barça, entre 2014 et 2017. Le nouvel entraineur de l'AS Monaco ne veut pas rêver, après le nul arraché, dimanche. Bien au contraire, il se méfie sincèrement du Paris SG.

Le coach de l'AS Monaco s'enflamme pour le PSG !

« Je suis sûr que mercredi ce sera encore plus difficile. Les joueurs de Paris ont eu dix occasions de buts, beaucoup d'entre elles, parce qu'ils ont de grands joueurs et c'est difficile pour n'importe quelle équipe de fermer les espaces face à des joueurs pareils. C'est d'ailleurs incroyable quand tu vois à la vidéo ce qu'ils sont capables de faire dans de si petits espaces. Même si on défend très bien, ils trouveront des solutions. Le PSG, c'est une équipe qui te demande de faire le maximum. Et même le maximum, ce n'est pas forcément suffisant », a déclaré le technicien de 42 ans.

Toutefois, Robert Moreno garde une petite lueur d'espoir. « On doit faire mieux pour prendre les trois points », a-t-il conclu, en conférence de presse d'avant-match.