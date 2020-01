OM : Grosse inquiétude pour Dario Benedetto ?

Brillant en début de saison, Dario Benedetto a un peu baissé de régime à l’ OM sur les derniers mois. Les résultats de l’ Olympique de Marseille étant très bons, presque personne ne prête attention à la baisse de forme de l'Argentin. Maxence Volpe lui ne manque pas de relever le changement qui s'opère dans le rendement du buteur.

OM : Dario Benedetto commence à changer

Recruté cet été à Boca Juniors contre 14 millions d’euros, Dario Benedetto s’est vite imposé à l’ OM. L’attaquant de 29 ans avait rapidement enchaîné des buts, ce qui a réveillé le public du stade Vélodrome, toujours debout derrière son équipe. Sur Le Phocéen, le journaliste Maxence Volpe a rappelé qu’ « au début" l'attaquant argentin "marquait des buts". Mais progressivement, il s'est éteint. L’ancien Xeneize continue cependant de peser sur les défenses adverses, ce qui participe, il faut le reconnaitre, à la bonne marche actuelle de l'équipe.

Mais Dario Benedetto ne marque plus de buts. Il ne pratique plus son jeu en déviation qui faisait sa particularité et qui facilitait les actions de ses coéquipiers. Les supporters ne s'en aperçoivent pour le moment pas, mais la mauvaise forme du joueur pourrait casser la bonne dynamique de l’équipe à un moment donné. Il vient toujours dans une saison un moment où l'entraîneur s'en remet aux individualités de son effectif. Si Dario Benedetto ne répond pas présent à ce moment-là, l' Olympique de Marseille pourrait fortement en pâtir.

Faut-il s'inquiéter pour le marseillais Dario Benedetto ?

Maxence Volpe ne se croit pas fan de Benedetto, mais reconnait avoir aimé quelques matchs de l'Argentin. Même s'il semble faire une fixation sur sa mauvaise forme du moment, le journaliste reconnait au marseillais un talent suffisamment important qui l'éloigne d’un statut du flop qu'a été un certain Kóstas Mítroglou, prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven par l’ Olympique de Marseille.