Mercato PSG: Cavani, offensive de l’Atlético Madrid à Paris

Pour mouvementer le Mercato PSG, l’Atlético Madrid a décidé de faire bouger les lignes pour Edinson Cavani, avant-centre du Paris SG. Ainsi, Miguel Angel Gil Marin, directeur général du club espagnol, serait à Paris pour boucler le dossier de l’attaquant uruguayen.

Mercato PSG : le boss de l'Atlético est à Paris pour Cavani

L’Atlético Madrid veut accélérer le dossier Edinson Cavani. Les dirigeants du club de Liga ont décidé de passer à l’offensive dans la capitale française. Selon les informations de Marca, Miguel Angel Gil Marin en personne s’est déplacé à Paris dans le but de finaliser le transfert de l’avant-centre du PSG. Ce dernier sera en fin de contrat en juin 2020. Du coup, le club espagnol veut saisir l'opportunité de le recruter cet hiver au risque de voir la concurrence s’accentuer sur le dossier l’été prochain.

D’après le quotidien sportif espagnol, une réunion décisive est prévue ce mardi entre le patron des Colchoneros et les dirigeants Parisiens, notamment Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, El Chiringuito apprend que l’Atlético Madrid est désireuse de faire une offre comprise entre 15 M€ et 20 M€ pour convaincre le président du Paris SG de laisser filer Cavani. Cette rencontre pourrait donc déboucher sur un accord entre les deux clubs ou sonner la fin du dossier Edinson Cavani.

L’équipe de Diego Simeone est en quête de renforts offensifs cet hiver, afin de tenir tête au Real Madrid de Karim Benzema et au FC Barcelone de Lionel Messi. Comme ces deux clubs, l’Atletico veut un attaquant mondialement connu pour son efficacité. Et le buteur uruguayen est clairement la priorité de l’entraineur du club madrilène. Ce dernier ne peut pas compter sur Diego Costa blessé. Mais aussi Alvaro Morata, pas assez efficace (7 buts en 16 matchs de Liga disputés).

Mercato PSG : le Paris SG va-t-il accepter l'offre madrilène ?

En face, le PSG n’est pas vendeur cet hiver, sauf en cas d'une proposition alléchante. Engagé en Ligue des Champions, Paris ne souhaite surtout pas renforcer un potentiel adversaire dans la compétition. Edinson Cavani n’est plus titulaire au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Néanmoins, le club de la capitale a besoin de lui pour jouer à fond les quatre compétitions dans lesquels il est toujours en course. Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et évidement la C1.

En cas d’échec à Paris, l’Atlético Madrid pourrait activer son plan B. Il faut rappeler que Marca a annoncé, ce mardi matin, qu’Alexandre Lacazette est une solution alternative chez les Colchoneros. Le buteur d’Arsenal pourrait faire l’objet d’un échange avec son compatriote Thomas Lemar, en difficulté à Madrid.