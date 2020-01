Mercato Dijon FCO : Officiel, Wesley Lautoa rempile un an !

Le Dijon FCO a prolongé le contrat de Wesley Lautoa. Ce mardi, le club bourguignon a annoncé officiellement la prolongation du contrat du défenseur central.

Wesley Lautoa prolonge son contrat d’une saison.

Il ne restait plus que six mois de contrat à Wesley Lautoa au Dijon FCO. Mais le club entrainé par Stéphane Jobard ne souhaite pas se séparer de son colosse défenseur (1,84 m pour 87 kg) en fin de saison. Il lui a donc proposé une prolongation de contrat d’une saison, plus une deuxième en option. Et le défenseur de 32 ans a signé officiellement son nouveau bail ce mardi 14 janvier 2020.

« Le DFCO a le plaisir d’annoncer la prolongation de contrat d’une année supplémentaire de Wesley Lautoa, plus une année en option, en cas de maintien en Ligue 1 Conforama », a communiqué l’équipe du président Olivier Delcourt.

Wesley Lautoa défend les couleurs du DFCO depuis l’été 2017. Il s’était ensuite blessé gravement dès l’entame de la saison 2017-2018. Victime d'une fracture du péroné et d'un arrachement ligamentaire à la cheville droite, ses débuts au club ont été difficiles. Mais après plusieurs mois d’absence, il a retrouvé la compétition et surtout Les Rouges. Le polyvalent joueur (arrière central ou milieu défensif) se réjouit de la confiance de ses dirigeants.

Wesley Lautoa heureux de poursuivre l'aventure au Dijon FCO.

« Je suis très heureux de continuer l’aventure avec le DFCO, où j’effectue ma troisième saison. Je me sens très bien ici, dans un club sain et familial. Il était logique pour moi de prolonger. Le DFCO franchit petit à petit des étapes dans sa progression, et j’espère l’aider à grandir encore », a-t-il confié, dans des propos relayés par le site internet du DFCO.

Wesley Lautoa compte 186 matchs de Ligue 1 et 54 matchs en Ligue 2. Cette saison, il a joué 16 matchs et a été titulaire 14 fois, en Ligue 1. « Une solide et précieuse expérience qu'il continuera de transmettre au sein de l'effectif dijonnais », a souligné le club bourguignon. Notons que Dijon est 16e de Ligue 1 après 20 journées. Il est menacé de relégation.