Mercato PSG: Cavani veut rejoindre l’Atletico, Paris se regimbe

Ce calme Mercato PSG est depuis peu animé par le dossier Edinson Cavani. L’Uruguayen, selon le quotidien L’Equipe, veut quitter le Paris Saint-Germain suite à la dégradation de sa situation. Les dirigeants parisiens se regimberaient, selon la même source.

Mercato PSG : Pourquoi Edinson Cavani veut-il quitter le PSG ?

Recruté pour 62 millions d’euros à Naples, Edinson Cavani a servi loyalement le Paris Saint-Germain. Le buteur sud-américain a marqué beaucoup de buts pour le club francilien. Il est même devenu le meilleur buteur de l’histoire de ce club. Seulement, il voudrait partir pendant ce mercato hivernal. Cavani a le sentiment de ne plus compter dans les plans du club. Malgré ses bonnes performances, il s’est du jour au lendemain retrouvé écarté du onze de départ.

Avec un temps de jeu de plus en plus insignifiant (9 matchs et 2 buts cette saison) Edinson Cavani a désormais le cœur ailleurs. L’Uruguayen n’a plus joué de match entier avec le PSG cette saison en Ligue 1 Conforama. Voilà qui le pousse à répondre favorablement à l’intérêt de l’Atletico Madrid, son courtisan de longue date. Les dirigeants du club espagnol étaient à Paris hier mardi, probablement pour convaincre le Paris SG de le vendre.

La réponse du Paris Saint-Germain à la demande de transfert de Cavani

Selon l’Équipe, Edinson Cavani aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir à Madrid. Les dirigeants parisiens n’auraient quant à eux pas répondu favorablement à cette demande de leur joueur. Encore sous contrat jusqu’en juin avec le buteur, le PSG serait prêt à aller jusqu’au bout de cet engagement. Les dirigeants ne voudraient pas donner le sentiment de s’être débarrassé de lui en cachette alors que son nom trône désormais dans le palmarès des meilleurs joueurs du club.

De plus, avec la Ligue des Champions qui reprendra sous peu, laisser partir Cavani ne serait pas un calcul. Une blessure étant vite arrivée dans le foot, la direction du PSG ne voudrait pas priver l’entraîneur Thomas Tuchel d’une solution de rechange qualitative.

Mercato PSG : Mais pourquoi Paris a-t-il relégué Cavani à un rôle de remplaçant ?

Avec les velléités de départ de Neymar l’été dernier, tout le projet du PSG a été secoué. Kylian Mbappé a dû s’impliquer personnellement pour empêcher le départ du brésilien. Mbappé étant lui aussi courtisé par le Real Madrid, les dirigeants savent qu’un départ de Neymar l’aurait encouragé à faire de même. Maintenant que le brésilien est resté, il faut lui permettre de s’épanouir à Paris. La première solution trouvée par le club est de le faire jouer avec des joueurs proches de lui.

Edinson Cavani avec qui il avait des soucis à ses débuts à Paris ne fait pas partie de ce cercle de joueurs amis au brésilien. C’est donc toujours pour convaincre Neymar de rester que l’attaquant uruguayen est négligé. Seulement, tout le monde connait l’exemplaire dévouement de Cavani au club ainsi que son attitude toujours correcte vis-à-vis des supporters du PSG. Le laisser partir comme un vulgaire flop malgré le record qu’il détient ne serait pas bien vu non plus.

Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs préfèrent donc attendre la fin de la saison pour offrir une sortie honorée à Edinson Cavani. Paris donnerait ainsi le sentiment de respecter ses légendes. Il ne serait pas surprenant qu’une offre du club arrive sur la table de l’attaquant pour disculper la direction en cas de critiques sur son transfert à venir.

Mercato PSG : L'état d'esprit de Cavani

Mais tout cela ne semble pas intéresser le joueur offensif qui, à en croire l’Équipe, vivrait de plus en plus mal sa présence sur le banc parisien et qui cherche à mettre fin à ce calvaire.