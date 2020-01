Bordeaux Mercato : Une nouvelle recrue offensive bientôt annoncée ?

Quelques jours après l'arrivée de Rémi Oudin et alors que les résultats des Girondins de Bordeaux sont en chute libre, il semblerait que les dirigeants bordelais soient proches d'obtenir un accord pour l'arrivée d'un nouvel élément offensif.

Les négociations sont engagées entre Bordeaux et Benfica

Les différents coups de pression mis par Paulo Sousa sur ses dirigeants ainsi que la situation sportive compliquée des Girondins de Bordeaux - treizième de Ligue 1 et sur une série de quatre défaites consécutives - semblent avoir un effet positif sur le mercato bordelais.

Alors que le transfert de Rémi Oudin en provenance du Stade de Reims s'est rapidement concrétisé la semaine dernière, les dirigeants du club au scapulaire auraient désormais pris contact avec le club portugais du Benfica Lisbonne afin de se faire prêter Yony Gonzalez, un attaquant colombien, selon une information de RMC Sport.

Tout fraîchement engagé jusqu'en 2024 par le leader du Championnat du Portugal, l'ancien ailier de Fluminense devrait être envoyé dans un autre club européen lors des six prochains mois afin qu'il s'acclimate à ce nouveau football, et Bordeaux s'est très nettement positionné pour être celui-ci.

Très intéressés par le joueur depuis quelques semaines, les Girondins de Bordeaux tenteraient néanmoins de négocier une durée de prêt plus longue - un an et demi - et même d'intégrer une option d'achat dans la transaction.

Joueur puissant et rapide, Yony Gonzalez était également convoité par Amiens en début de mercato, mais cette piste semble désormais refermée du côté de la Picardie.

Reste désormais à savoir si Bordeaux pourra faire plier Benfica dans les prochaines heures...