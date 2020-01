OGC Nice Mercato : Un flop pourrait faire ses valises cet hiver

Alors que ce mercato hivernal semblait être le moment idéal pour l'OGC Nice de renforcer son effectif, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Et après les départs de deux défenseurs vers le Portugal, c'est maintenant un milieu offensif qui pourrait quitter la Côte d'Azur...

OGC Nice : trois clubs sur les rangs pour Srarfi

Plus le mercato hivernal avance et plus les espoirs des supporters niçois de voir le club améliorer la qualité de l'effectif semblent s'amenuiser. Tandis que Patrick Vieira a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas s'attendre à de grandes manoeuvres lors de ce mois de janvier, les faits sont en accord avec les dires de l'entraîneur de l'OGC Nice.

Aucune arrivée n'étant pour le moment à signaler du côté du club azuréen, c'est plutôt dans le sens des départs que l'OGCN s'active depuis le 1er janvier. Et après avoir conclu avec Famalicao les prêts du défenseur central Ibrahim Cissé et du latéral gauche Racine Coly, c'est désormais un milieu offensif qui est annoncé sur le départ, en l'occurrence Bassem Srarfi.

Arrivé en France en janvier 2017 en provenance du Club Africain pour un montant d'1,5 million d'euros, le Tunisien n'a jamais réussi à véritablement s'imposer à Nice, s'avérant être plutôt un joueur de complément aux yeux de ses différents entraîneurs.

Le joueur de 22 ans connaît même actuellement sa saison la plus difficile puisqu'il n'a disputé que trois matches en Ligue 1 et n'a plus été aligné par son entraîneur Patrick Vieira depuis le 26 octobre dernier.

En cruel manque de temps de jeu et sous contrat jusqu'en juin 2021, Srarfi envisagerait donc un départ de Nice cet hiver et serait suivi par trois clubs : Nîmes, Dijon et le club belge de Zulte-Waregem.

Reste à connaitre la position de l'OGCN sur ce dossier et les termes de la transaction - prêt ou transfert ? - si celle-ci était amenée à se réaliser.