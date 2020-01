OL Mercarto : Hertha Berlin, du nouveau dans le dossier Tousart

À deux semaines de la fermeture du marché des transferts, Lucas Tousart n’est toujours pas certain de finir la saison à l’ OL. Le Hertha Berlin est décidé à le recruter. Et Jean-Michel Aulas, dans sa dernière déclaration, ne semble pas entièrement fermé à un transfert du milieu de terrain cet hiver.

Le Hertha Berlin parviendra-t-il à faire fléchir l' OL pour Tousart ?

Après avoir repoussé une première offre du Hertha Berlin pour Lucas Tousart, estimée à 18 M€ + 4 M€ de bonus, l’ OL n’est toujours pas à l’abri d’une offensive du club allemand. En quête de renfort dans l’entrejeu, le 12e de Bundesliga n’a pas du tout l’intention de se laisser refroidir par la position de Jean-Michel Aulas.

« Que ce soit du côté de Lucas (Tousart) ou Moussa (Dembélé)… je vous ai dit qu’ils ne partiraient pas. Ils ne partiront pas. Ce ne serait pas opportun, alors qu’on cherche un certain nombre de joueurs, de se départir des meilleurs joueurs », avait déclaré le président de l’ OL sur RMC.

Pendant que le Hertha Berlin se préparerait à faire une proposition de 25 M€, le dirigeant des Gones ne semble pas totalement fermé au départ du milieu défensif. Selon les bruits de couloir du marché hivernal, il serait d’abord à la recherche d’un joueur capable de remplacer valablement Lucas Tousart dans l’effectif de Rudi Garcia, avant de se tourner vers le Hertha Berlin. Les noms de Steven Nzonzi ou encore de Jean-Michaël Seri (Galatasaray) sont avancés dans ce sens.

L' OL ouvert à un possible transfert de Tousart cet hiver ?

« En fonction de ce qui se passera, on discutera avec les joueurs et on prendra des positions conformes à ce qu’ils souhaitent. Mais aussi à ce que souhaite l’institution », a indiqué Jean-Michel Aulas. Pour finir, ce dernier a précisé qu’il n’y a « pas de prix fixé » pour le Tricolore Espoir. Le coût de ce dernier est cependant estimé à 20 M€ par Trasnfermarkt.

Il faut souligner que l'objectif prioritaire de l' OL est de se renforcer d'abord aux postes où le club a des blessés, notamment en attaque et en défense. « On va essayer de faire en sorte de trouver des compléments par rapport à la situation actuelle », a précisé le boss de Lyon sur la radio.

Rappelons que Memphis Depay (attaquant), Jeff Reine-Adélaïde (milieu offensif), Léo Dubois (arrière latéral droit), Youssouf Koné (arrière latéral gauche) et Oumar Solet (défenseur central) sont gravement blessés. La saison des deux premiers est même terminée.