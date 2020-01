PSG, Inter Mercato : Bientôt la fin du feuilleton Christian Eriksen ?

En fin de contrat à Tottenham, Christian Eriksen va quitter les Spurs cette année. Le PSG et l’Inter Milan sont les deux principaux prétendants. Il semble que le milieu danois ait déjà choisi entre Paris et Milan.

Officialisation imminente pour Christian Eriksen ?

L’un des feuilletons du mercato hivernal est-il proche de son épilogue ? Alors qu’il n’a pas prolongé son contrat avec Tottenham, Christian Eriksen va quitter le club londonien d’ici la fin de la saison. Le milieu de terrain ne manque pas de courtisans. Le PSG et l’Inter Milan se bagarrent pour signer le Danois.

Sauf que le club lombard semble avoir pris le dessus sur le Paris Saint-Germain. D’après Fabrizio Romano, Christian Eriksen aurait un penchant pour l’Inter Milan. Selon les informations du journaliste italien, le joueur de 27 ans aurait accepté de rejoindre les Nerrazzuri, et ce dès cet hiver. Une décision assez surprenante tant il semblait que l’Inter voulait signer le Danois une fois libéré l’été prochain.

Le PSG distancé pour Christian Eriksen ?

Sauf que d’après Fabrizio Romano, la direction intériste aurait décidé de changer d’avis. Peut-être pour écarter la menace du PSG. Il faut dire que les cartes semblaient redistribuées dans ce dossier après la sortie surprenante de Guiseppe Marotta. Le directeur sportif de l’Inter Milan avait indiqué qu’aucune négociation n’avait été entamée ni avec le joueur, ni avec son agent.

Cette fois, l’Inter est prêt à tout pour enrôler Christian Eriksen. Quitte à payer un montant symbolique pour s’offrir l’ancien meneur de jeu de l’Ajax Amsterdam. D’après le journaliste de Sky Sport, le dauphin de la Juventus en Serie A est disposé à débourser 10 millions d’euros pour faire venir l’international danois (95 sélections/31 sélections).

Sauf que le montant proposé par la formation italienne s’avère inférieur à celui exigé par Tottenham. Les Spurs voudraient au moins le double, soit 20 millions d’euros, pour lâcher Christian Eriksen dès cet hiver. Fabrizio Romano indique que les deux clubs seraient en discussions pour s’accorder sur le montant du transfert d’Eriksen. Avec l’arrivée de Gedson Fernandes, on pourrait penser que les Spurs devraient tout de même brader le Danois. Surtout que le jeune milieu portugais est appelé à lui succéder au club londonien.

Une dernière chance pour Leonardo ?

Si l’Inter Milan semble avoir pris une longueur d’avance, il faut dire que Leonardo n’a pas encore totalement abdiqué. Le Mirror croit savoir que le directeur sportif du PSG a une dernière carte à jouer. Le tabloïd britannique indique à ce sujet que le club de la capitale suit avec attention les négociations entre l’Inter Milan et Tottenham.

Le Mirror annonce que le PSG compte revenir à la charge avec une « offre fracassante ». Reste maintenant à savoir s’il s’agit des 20 millions d’euros exigés par Tottenham. Dans ce cas, comme l’Inter, le Paris Saint-Germain serait contraint de revoir ses plans pour recruter Christian Eriksen. Paris comptait également faire venir le Danois, libre l’été prochain. Mais il semble que la concurrence avec le club italien ait fait changer d’avis Leonardo.

Mais là encore, il faudrait également convaincre l’intéressé. Car selon les informations du Times, le Danois n’est pas séduit par une arrivée en France. Il pencherait davantage pour un championnat comme la Serie A d’après le journal. D’autant plus que les joueurs de son profil ne manquent pas dans le vestiaire de Thomas Tuchel.

Il aurait donc plus de chance de s’imposer chez Antonio Conte. Un joueur de sa trempe devrait davantage ravitailler le duo formé par Romelu Lukaku et Lautaro Martinez à l’Inter. Toujours selon The Times, en cas d’accord, Eriksen devrait s’engager pour 4 ans avec un salaire de 115 000 euros par semaine.