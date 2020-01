PSG Mercato : Cavani absent à Monaco à cause de l'Atlético ?

L'absence d'Edinson Cavani du groupe du PSG en déplacement à Monaco laisse penser que l'Atlético Madrid serait sur le point d'acter son transfert. Mais à Paris, le club a donné une autre explication.

La vraie raison de l'absence d'Edinson Cavani à Monaco

Edinson Cavani n’est pas dans le groupe du PSG qui se déplace à Monaco. Par ailleurs, le directeur général de l’Atlético Madrid est à Paris selon Marça, pour négocier le transfert de l'attaquant. Du coup, cela laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses.

Le dirigeant des Colchoneros Miguel Angel Gil a-t-il réussi à convaincre ses homologues parisiens ? El Matador serait-il en train de faire ses valises pour quitter Paris et rallier Madrid cet hiver ? A-t-il été ménagé pour lui éviter une blessure qui pourrait compromettre son éventuel transfert ? Tout peut porter à croire que le transfert d'Edinson Cavani est dans les tuyaux.

Cependant, le Paris Saint-Germain a donné une autre explication à l’absence de son avant-centre à Monaco. Selon le communiqué du club de la capitale, le buteur uruguayen « est ménagé après avoir ressenti une gêne au niveau de l’aine lors du dernier entraînement ». L'Équipe précise cependant que ce dernier « a effectué la séance sans problème apparent ».

En effet, l’attaquant de 33 ans bientôt est en manque de temps de jeu cette saison. Il lui reste pourtant que six mois de contrat avec le Paris SG. Il a joué 9 matchs et a été titulaire 4 fois seulement en Ligue 1 cette saison. En Ligue des Champions, il n’a fait que 2 apparitions en tant que remplaçant. Il faut noter que Cavani a été blessé à la hanche en début de saison (en septembre 2019) et souffrait du mollet en décembre dernier.

Le groupe du Paris SG contre l'AS Monaco

Par ailleurs, le PSG a également justifié l’absence d’autres joueurs du groupe de Thomas Tuchel, dans son point médical. Juan Bernat est laissé au repos pour soigner une petite lésion du mollet droit. Ayant prolongé son contrat lundi, Marquinhos a ressenti une douleur aux adducteurs et restera en soins quelques jours.

Quant à Thomas Meunier, il souffre d’une lombalgie. Leandro Paredes a, lui, ressenti une douleur à sa cheville droite à l’issue de l’entraînement. Il va rester en soins 2 à 3 jours. Indiquons que le match entre les deux équipes est prévu ce mercredi 15 janvier (21h) au Stade Louis-II. Il s'agit du match en retard de la 15e journée de Ligue 1.

Le groupe du PSG contre l’AS Monaco : Navas, Bulka, Bakker, Dagba, Thiago Silva, Kehrer, Kimpembe, Abdou Diallo, Kurzawa, Tanguy Kouassi, Verratti, Di Maria, Draxler, Idrissa Gueye, Herrera, Icardi, Mbappé, Neymar, Sergio Rico, Sarabia.