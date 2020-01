Ex Stade rennais Mercato : Un pont d’or proposé à Ben Arfa ?

Libre depuis son départ du Stade rennais, Hatem Ben Arfa devrait reprendre du service cet hiver. Le milieu offensif aurait reçu une offre particulièrement alléchante en provenance de l'Arabie Saoudite.

Hatem Ben Arfa vers une destination exotique ?

Depuis plus de six mois, on attend de connaitre la prochaine destination d’Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif a quitté le Stade rennais l’été dernier et est toujours à la recherche d’un nouveau club. Une longue période d’inactivité qui pourrait prendre fin dans les prochaines semaines.

En effet, Hatem Ben Arfa ne manque pas de courtisans pour tenter de le relancer. De récentes informations l’annoncent vers un transfert en Espagne, où le Real Valladolid aimerait l’attirer. Des négociations entre les différentes parties auraient même été entamées, mais rien de concluant jusqu'ici. Ce qui pourrait alors profiter aux autres prétendants.

Le média Eurosport s’est penché sur cette affaire et fait des révélations. Le média révèle que le club d’Almeria souhaiterait également rafler la mise pour HBA. Le joueur de 32 ans, pas vraiment intéressé à l’idée d’évoluer au sein du club espagnol, pourrait finalement prendre une toute autre destination dans l’espoir de conclure un très gros contrat.

Un contrat aux conditions très avantageuses proposées à Ben Arfa ?

En effet, la source explique qu’Hatem Ben Arfa pourrait s’exiler vers une destination exotique. Un club d’Arabie Saoudite serait passé à l’action dans ce dossier. L’ancien Rennais aurait une offre très alléchante entre les mains. Le club saoudien, dont l’identité n’a pas été dévoilée, lui aurait transmis une offre « aux conditions très avantageuses ». Un contrat de six mois assorti d’un salaire mirobolant aurait été proposé au Français. De quoi faire réfléchir l'ancien joueur de l' Olympique Lyonnais.

Toutefois, il reste à savoir quel sera le choix final du natif de Clamart. Sera-t-il tenté par l'Eldorado saoudien ou par un dernier challenge au sein d'un club européen ? À l’ancien rennais de trancher.