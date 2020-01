Real Madrid Mercato : Un premier départ officialisé !

L’opération dégraissage est entamée au Real Madrid ! Le club madrilène vient de se séparer d’un jeune joueur. Celui-ci a été cédé au Real Oviedo, en division 2 espagnole.

Le Real Madrid cède un jeune joueur au Real Oviedo

Cet hiver, le Real Madrid ambitionne d’effectuer quelques petites retouches à son effectif, notamment dans le sens des départs. Si la priorité reste le recrutement d’un nouveau milieu de terrain, le club madrilène aimerait surtout alléger son effectif pléthorique.

Certains joueurs n’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane devraient faire leur valise durant ce mercato hivernal. D’ailleurs, un premier départ vient d’être officialisé au Real Madrid. Le club madrilène a décidé de céder son jeune gardien de but, Andriy Lunin.

Prêté l’été dernier au Real Valladolid, le joueur de 20 ans n'a disputé aucune rencontre en Liga cette saison. En manque de temps, il a alors fait le choix de revenir au Real Madrid en ce début de mois de janvier. Les deux clubs se sont entendus sur la fin du prêt du portier ukrainien. Mais Andriy Lunin ne poursuivra pas la deuxième partie de la saison sous le maillot merengue.

Andriy Lunin envoyé en D2 espagnole

En effet, le club merengue a décidé de prêter une nouvelle fois son troisième gardien de but. Andriy Lunin a officiellement rejoint le Real Oviedo sous la forme d’un prêt. Il a été prêté à l’actuel 17e de D2 espagnole jusqu'à la fin de la saison. Ce transfert permettra au jeune portier promis à un grand avenir de gagner en expérience et d’avoir plus de temps de jeu. Il va donc poursuivre sa progression sous d’autres cieux avant de revenir à Madrid l’été prochain.

À noter qu’Andriy Lunin est lié au Real Madrid jusqu’en juin 2024.