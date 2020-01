PSG : Trois absents pour le déplacement à Monaco

Dans le groupe des quatre défenseurs qui ont officié, dimanche lors du choc de clôture de la 20e journée de Ligue 1 face à Monaco, seul Thiago Silva sera au rendez-vous du déplacement sur la pelouse de Louis II. Les trois autres défenseurs du PSG seront absents pour blessure.

Thomas Tuchel ne prendra pas de risque

Marquinhos, Juan Bernat et Thomas Meunier sont en effet forfaits pour ce match en retard de la 15 journée. « Ils manqueront à l’appel. Pas grand-chose pour les trois, mais nous sommes prudents et on ne prendra aucun risque », a ainsi fait comprendre Thomas Tuchel au micro de PSG TV. Des absences dont devraient en principe profiter Colin Dagba, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa pour retrouver des places dans le onze entrant.

Monaco profitera des absences du PSG ?

L’équipe de Robert Moreno a fait forte impression dimanche dernier au Parc des Princes à la suite du match nul (3-3) face au leader parisien. Trois jours après ce bon résultat, les Monégasques retrouvent à Louis II une équipe du PSG diminuée considérablement en défense. Wissam Ben Yedder et Kylian Mbappé, respectivement meilleurs buteurs de Monaco et du PSG, seront les deux joueurs à suivre dans cette rencontre. L’AS Monaco profitera de ces forfaits ? On le saura au coup de sifflet final de ce choc.

L'état de forme des deux clubs

Le PSG a inscrit 32 buts au cours de ses 7 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Alors que l'AS Monaco est invaincu depuis ses 5 derniers matchs en Ligue 1 (3 victoires et 2 nuls). Ce qui annonce sur le papier une affiche riche en buts. Toutefois, il faut remonter à août 2016 pour voir une victoire monégasque face au PSG. Depuis cette date, l'ASM reste sur 11 matchs sans succès contre le club de la capitale. Au classement, le PSG est leader avec 46 points et Monaco est installé à la 8ème place avec 29 unités.