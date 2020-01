PSG : LDC, Tuchel et son équipe inquiètent Courbis avant Dortmund

Après le match nul concédé par le PSG à l’AS Monaco (3-3), Rolland Courbis se dit inquiet pour Thomas Tuchel et son équipe. Surtout en prévision du 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Courbis n'est pas rassuré par Thomas Tuchel et le PSG

Les deux rendez-vous du PSG contre le Borussia Dortmund en 8e de finale de la Ligue des Champions sont fixés au 18 février et au 11 mars 2020. À un peu plus d’un mois du match aller, Rolland Courbis n’est pas rassuré par l’équipe de Thomas Tuchel. Il émet des réserves sur le schéma tactique de l’entraineur du club de la capitale, vu la prestation des Parisiens contre l’AS Monaco, dimanche dernier.

Le Paris Saint-Germain avait été accroché par les Monégasques (3-3), au Parc des Princes. Un match qui a permis au technicien français de déceler des failles dans le système du coach allemand. Ce qui est inquiétant d’après lui, avant le déplacement du Paris SG à Dortmund.

« Je trouve Thomas Tuchel très mauvais dans sa manière de s’expliquer sur son schéma tactique en prévision de Dortmund », a exprimé Rolland Courbis. « On peut démarrer un match avec une formule, et le terminer avec une autre. Quand je vois l’énergie dépensée par Tuchel après le match contre Monaco, je suis inquiet pour Dortmund », a-t-il fait remarquer, ensuite.

Le Borussia Dortmund, pire adversaire du PSG finalement ?

Selon le consultant de RMC Sport, « il y aura une formule à trois milieux, et une formule à quatre attaquants » au PSG. Mais « il est difficile de se passer de quatre attaquants » de l’avis de ce dernier. En effet, le coach de 66 ans estime que les six autres joueurs de Thomas Tuchel, en dehors des ''4 fantastiques'', ne sont pas exempts de tout reproche.

« On critique les quatre de devant, mais face à Monaco il faut aussi pointer du doigt les six autres », a-t-il indiqué sur la radio. Partant de ce constat, Rolland Courbis « pense finalement que le Borussia Dortmund est peut-être le pire adversaire possible pour le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel » en C1. Précisons que c'est le quatuor Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi qui est dénommé les ''4 fantastiques''.