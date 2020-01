PSG Mercato : 3 M €, coup de pression du Barça pour une pépite

Alors qu’il ne se passe pas une semaine sans que le retour de Neymar au FC Barcelone ne soit évoqué, le PSG pourrait perdre un autre joueur. Le Barça serait intéressé par un jeune milieu de terrain parisien.

Le PSG menacé par le Barça au sujet d’une pépite

Il n’y pas que Neymar qui intéresse le FC Barcelone au PSG. D’après les informations de Don Ballon, le Barça lorgne aussi le jeune milieu parisien Adil Aouchiche.

Le milieu de terrain n’a pas encore signé de contrat professionnel avec le PSG. Alors que le Paris Saint-Germain lui aurait fait une proposition dans ce sens, Adil Aouchiche aurait des attentes très élevées. Le Parisien révélait en effet qu’outre les garanties sportives, le joueur de 17 ans exigerait une prime à la signature à hauteur de 3 millions d’euros. Un montant assez important pour un joueur de son âge.

Paris contraint de signer Aouchiche ?

D’après Don Ballon, le Barça voudrait donc profiter de cette situation au moment où les négociations bloquent entre Adil Aouchiche et le PSG. En dehors du FC Barcelone, Le Parisien révélait il y a quelques jours que le Real Madrid était également intéressé par le milieu de terrain. La seule solution qui se présente donc pour le club de la capitale est d’accepter la condition posée par son prodige. Ceci au risque de le voir filer libre à la fin de la saison.

Adil Aouchiche a fait ses premiers pas avec l’équipe première du PSG cette saison. Il est par ailleurs devenu le plus jeune joueur à débuter une rencontre de Ligue 1 avec Paris. C’était lors de la 4e journée du championnat et une victoire (2-0) sur la pelouse de Metz. Il compte d’ailleurs une réalisation avec le champion de France. Un but inscrit en Coupe de France contre Linas-Montlhéry (6-0).