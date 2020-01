PSG : Un 4-4-2 qui peine à convaincre et crée la polémique

Le 4-4-2 et les « quatre fantastiques ». Le PSG se rendra aujourd'hui à Louis II pour jouer son match de retard de la 15ème journée. Le technicien Allemand rejouera-t-il avec son système (4-4-2) mis en place dimanche dernier au Parc des Princes ? Voilà la question et la pomme de discorde qui entourent l’actualité parisienne ces dernières semaines.

Ajuster le système 4-4-2 et s’améliorer pour gagner

Le 4-4-2 avec ses quatre fantastiques Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, a plusieurs fois fait ses preuves. Mais ce dimanche soir contre Monaco (3-3), les limites de cette formation du PSG ont sauté aux yeux, à l’image de Thiago Silva se plaignant auprès de Thomas Tuchel, certains des quatre fantastiques ne font pas assez d’efforts défensifs. De quoi se poser des questions quant à ce système en 4-4-2 ? Pas vraiment, à en croire Thomas Tuchel : « On va ajuster », a expliqué l’entraîneur parisien à la presse. « Mais les problématiques sont les mêmes quand on joue en 4-3-3 ou en 4-4-2. Avec quelques détails qui varient en fonction de ces deux structures. Il y a des matchs comme Galatasaray où on gagne 5-0, d’autres comme dimanche. Mais on ne peut pas réagir tout le temps en fonction du résultat. Si on améliore certains détails, on aura de bonnes possibilités de gagner ».

MBAPPÉ et ICARDI handicapent-ils le système 4-4-2 avec les « quatre fantastiques » ?

Défensivement, il est clair que ce duo peine à se replier quand il faut jouer en 4-4-2. Le champion du monde est souvent absent à la récupération, Angel Di Maria également pêche dans cet exercice. Néanmoins ce duo a le mérite d’offrir du spectacle aux supporters. « Ça me rappelle le duo avec Falcao. C’est une bonne combinaison, Kylian Mbappé et Angel Di Maria aiment jouer ensemble et sont dangereux ensemble. Nous avons toujours deux joueurs sur la dernière ligne et c’est très difficile à défendre », a confié le technicien Allemand. Contre les clubs jouant plus offensifs, ce PSG semble beaucoup souffrir défensivement. Mercredi, Paris s’efforcera de confirmer son efficacité offensive mais surtout défensive s’il venait à jouer en 4-4-2 avec ses quatre fantastiques, pour éviter cette polémique, du moins pour le moment.