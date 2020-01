ASSE Mercato : Yann M’Vila, pourquoi Puel ne compte plus sur lui ?

Yann M’Vila fait partie des cadres de l’ ASSE. Cependant, Claude Puel souhaiterait se séparer de lui cet hiver. Le coach des Verts aurait bien des raisons.

Claude Puel agacé par le comportement de Yann M’Vila ?

Compté parmi les cadres de l’ ASSE, Yann M’Vila semble tombé en disgrâce cette saison. Son rendement est largement en dessous de celui de ses six premiers mois à Saint-Étienne (janvier à mai 2018). Et aussi de sa performance de la saison dernière.

Le milieu défensif a certes pris part à 16 matchs et a été titulaire 15 fois en Ligue 1, mais il n’a pas toujours donné satisfaction. Il n’a qu’une seule passe décisive à son actif. La baisse de forme de Yann M’Vila lors de cet exercice peut expliquer en partie les mauvais résultats des Verts. Sainté est en effet 15e de Ligue 1 après 20 journées. L’équipe ligérienne est également éliminée de la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue.

En tout cas, Yann M'Vila n’est plus le patron de l’entrejeu de l’ ASSE. Le jeune Zaydou Youssouf lui est même passé devant, depuis l’arrivée de Claude Puel. Du coup, le joueur de 29 ans est mis sur le marché cet hiver. Outre West Ham et Crystal Palace en Angleterre, Fenerbahçe serait intéressé par son profil. Et personne à l’AS Saint-Étienne ne le retiendrait !

Le journaliste Macky Diong révèle en effet que le comportement du Stéphanois « agace » l’entraineur des Stéphanois. « Claude Puel ne compte plus sur lui, il voudrait le voir partir », a confirmé la source sur TL7. « Agacé par les nombreux bobos et absences à répétition de Yann M’ Villa, Claude Puel est prêt à s’en séparer. Il ne s’entraîne plus, il est malade, il a mal au dos. Ça agace un peu », a informé le confrère, ensuite.

Yann M’Vila va-t-il terminer la saison à l' ASSE ou ailleurs ?

Si l’on en croit Macky Diong, le natif d'Amiens aurait la tête ailleurs. Il songerait à son départ de l’ ASSE pour rejoindre l’Angleterre. Il avait pourtant soutenu le contraire, en répondant à la rumeur sur son possible départ, cet hiver.

« Je ne bougerai pas. On n’a pas discuté de départ, donc je ne vois pas pourquoi je partirais. Je ne suis pas du genre à quitter le navire comme ça, en milieu de saison. (...). On verra en fin de saison. Mais pour l’instant, je suis là et je veux faire le maximum avec Saint-Étienne », avait clarifié le Tricolore (22 sélections) sur France Bleu.

Il faut indiquer que Yann M’ Villa a été victime d’un accident de voiture le 31 décembre dernier (à Saint-Priest-en-Jarez, dans la Loire). Et selon L'Équipe, il ne se sent pas encore en pleine possession de toutes ses capacités pour rejouer. Raison pour laquelle Claude Puel a été obligé de se passer de lui durant ce début d'année 2020.

C'était respectivement contre le FC Bastia-Borgo en Coupe de France (3-0), face au PSG (1-6) en Coupe de la Ligue et lors de la réception du FC Nantes (0-2) en Ligue 1.