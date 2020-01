Real Madrid : Florentino Perez a touché gros grâce à Valverde

Auteur d’un geste d’antijeu dimanche, Federico Valverde avait permis au Real Madrid de remporter la Supercoupe d’Espagne. Une victoire qui a permis au club de la capitale espagnole de repartir avec un joli chèque.

Florentino Pérez peut remercier Federico Valverde

Un Valverde peut en cacher un autre. En Catalogne, Ernesto vient d’être limogé de son poste du coach du Barça. En Castille, Federico lui est célébré comme un véritable héros. Le jeune milieu uruguayen a en effet permis au Real Madrid de maintenir ses chances de sacre en Supercoupe d’Espagne dimanche en fauchant Alvaro Morata à l’entrée de la surface madrilène dans les dernières minutes des prolongations.

Expulsé après sa faute grossière dans les prolongations, Federico Valverde a tout de même été désigné homme du match. Le Real Madrid a pu venir à bout de son grand voisin lors de l’épreuve des tirs au but (4-1, 0-0 a.p). Grâce à son titre, le 11e dans la compétition, le Real a empoché un joli chèque.

Le jackpot pour Florentino Pérez

Marca révèle en effet que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a empoché 12 millions d’euros grâce à ce titre. Le journal madrilène annonce qu’il s’agit d’un montant supérieur à celui des éditions précédentes. Les joueurs de la Maison Blanche empocheront chacun 150 000 euros.

A noter que la compétition a changé de forme lors de cette 36e édition. Elle a réuni les deux finalistes de la Coupe d’Espagne (le FC Valence et le FC Barcelone) et les deux autres équipes les mieux classées du championnat qui ne se sont pas qualifiées à travers la Coupe d’Espagne (le Real et l’Atlético).

Héros à Madrid, Federico Valverde a tout de même été sanctionné par la fédération espagnole. Le milieu de terrain a été suspendu pour un match. Il purgera sa sanction samedi lors du choc en Liga contre le FC Séville au Bernabeu.