PSG : Neymar, une idylle retrouvée avec ses supporters

Étincelant avec le PSG contre Monaco dimanche (3-3), Neymar a adressé un petit mot aux supporters en zone mixte après la rencontre.

Pour Neymar, l’histoire de cet été, c’est du passé

Après avoir fait part de ses envies de départ, le Ney a marqué une rupture encore plus grande avec les supporters parisiens suite à ses propos sur la remontada. Des déclarations qui ont provoqué la colère des ultras. Certaines banderoles brandies par les supporters ont montré la fin de l’idylle entre une partie du public et le prodige Brésilien. Aujourd’hui cet épisode semble être du passé. Neymar et ses supporters veulent aller de l’avant et gagner beaucoup de titres. « Pour moi, c’est la même chose depuis la première fois que je suis arrivé ici », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Le Parisien. « L’accueil que j’ai reçu est une des émotions les plus fortes que j’ai connues. Ce qui s’est passé en été, tout le monde le sait. C’est une histoire du passé. Aujourd’hui, je suis un joueur parisien, je travaille dur pour que Paris puisse faire une belle saison, que nous puissions gagner. Je n’ai rien contre les supporters. L’affection est immense, le respect est très grand, non seulement avec eux, mais aussi avec le PSG ».

Un Neymar retrouvé ?

Depuis son retour, la star Brésilienne multiplie des matchs à la hauteur de son talent grâce à un physique retrouvé. Le technicien Brésilien s’est presque occupé de tout à Louis II. Neymar est impliqué sur les trois buts parisiens et a fait beaucoup d’efforts sur le plan défensif. Bref, une copie presque parfaite pour l’ancien Barcelonais, qui revient à son meilleur niveau. Paris doit compter sur un Neymar des grands soirs pour le déplacement à Dortmund ce 18 février. Un adversaire coriace pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.