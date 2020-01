ASSE Mercato : 1,5 M€ sur Loïs Diony, Saint-Étienne dit non !

L’ ASSE aurait repoussé une offre pour Loïs Diony jugée insuffisante. L’attaquant est pourtant indésirable à Saint-Étienne. Mais les responsables des Verts n'ont pas l'intention de le brader.

L' ASSE va-t-elle se débarrasser de Loïs Diony cet hiver ?

Loïs Diony n’a pas réussi à s’imposer à l’ ASSE depuis son arrivée au club en juillet 2017. L’avant-centre n’a marqué que 8 buts en 55 apparitions, sous le maillot des Verts. Cette saison, Claude Puel ne compte plus sur lui après avoir tenté de le relancer.

Du coup, le club ligérien souhaite se séparer de l’ancien buteur du Dijon FCO cet hiver. L'intérêt de deux clubs belges, notamment le FC Bruges et le RSC Anderlecht, a été évoqué, mais sans suite. Cela, à deux semaines de la fermeture du marché des transferts.

En effet, très peu de clubs sont prêts à prendre le risque pour Loïs Diony. Néanmoins, Mohamed Toubache-Ter a appris qu’une formation a tenté le coup, en transmettant une offre estimée à 1,5 M€ à l’ ASSE. Une proposition repoussée immédiatement par le club les Stéphanois, d’après l’Insider.

3 M€ pour laisser filer Loïs Diony de Saint-Étienne ?

Ce dernier apprend ensuite que les dirigeants des Verts exigent 3 millions d'euros au minimum. Soit la valeur actuelle du joueur selon Transfermarkt. Évidemment, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne souhaitent pas se débarrasser de Loïs Diony à n'importe quel prix. Surtout qu’il leur a coûté environ 8 millions d'euros hors bonus, lors de son transfert de Dijon.

Cette saison, l’avant-centre de 27 ans a pris part à 5 matchs de Ligue 1 et a inscrit un seul but. En panne d’efficacité et en manque de temps, de jeu, il n’intéresse pas grand monde. Contrairement à un autre flop, notamment Robert Beric, proche de signer avec Chicago Fire en MLS, Loïs Diony n’est pas certain de trouver preneur cet hiver. Mais il est encore sous contrat à l' ASSE jusqu'à fin juin 2021.