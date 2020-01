Mercato PSG : Nzonzi rêve de Paris, mais ne dit pas non à Lyon

Mis à l’écart à Galatasaray, où il est prêté par la Roma, Steven Nzonzi ne ferme pas la porte à un retour en France. Des rumeurs l'envoient vers Lyon ou le PSG actuellement.

Tout peut arriver...

Prêté l’été dernier par la Roma à Galatasaray, Steven Nzonzi a été écarté par son entraineur Fatih Terim et n’a plus disputé la moindre minute de jeu depuis la lourde défaite de son équipe sur la pelouse du Parc des Princes, face au PSG (5-0). Si revenir dans la capitale sicilienne ne semble pas vraiment d’actualité, Nzonzi entend bien rebondir dans l’un des championnats majeurs du Vieux continent. « J’espère rester en Europe dans un championnat compétitif. Il y a beaucoup de très bons joueurs en Turquie mais le côté compétitif m’a manqué », a avancé le joueur de 31 ans. Il n’exclut pas la possibilité d’un retour en Ligue 1. L’international Français a commencé sa carrière professionnelle en France avec Amiens SC. Il a joué 41 matchs pour un seul but marqué. Puis il a fait quelques années en Angleterre (Blackburn Rovers et Stoke City), en Espagne (Séville FC) et en Italie (AS Roma).

Nzonzi entre Lyon et Paris ?

A l’entendre parler, le natif de Colombes en région parisienne semble confronter à un choix cornélien : « Lyon, c’est un très bon club» a réagi le milieu défensif. « Après, si ça peut m’intéresser, tout dépend de ce qu’il sera dit et du travail qui sera effectué pour moi et pour l’équipe. Mais oui, tout est possible », a confié Nzonzi.

Mais en Ligue 1, Nzonzi aurait un penchant pour son club de cœur, le Paris Saint-Germain : « Je suis Parisien, je vis à Paris, j’ai toute ma famille à Paris. C’est sûr que ce serait top pour tout joueur parisien de jouer dans ce club ». Peu importe sa prochaine destination, l’international Français doit se relancer car l’Euro 2020 approche à grands pas et le joueur a peut-être une carte à jouer.