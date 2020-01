PSG Mercato : Cavani prêt à forcer son départ à l’Atletico ?

Face à la menace persistante de l’Atletico Madrid, le PSG souhaite conserver Edinson Cavani. Sauf que l’international uruguayen ne voudrait pas passer l’hiver à Paris.

La décision d’Edinson Cavani déjà connue ?

L’avenir d’Edinson Cavani anime la rubrique mercato du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international uruguayen arrive en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas rempiler avec le PSG sauf énorme rebondissement de dernière minute. Une situation contractuelle qui attire la convoitise de plusieurs cadors européens, dont l’Atletico Madrid.

Le club madrilène est déterminé à recruter le buteur parisien durant ce mercato d’hiver. En effet, les dirigeants madrilènes auraient entamé les négociations avec leurs homologues parisiens pour le transfert d’Edinson Cavani. Les Espagnols seraient prêts à claquer 20 millions d'euros afin de finaliser ce dossier. Sauf que le Paris Saint-Germain n’est pas intéressé officiellement par une vente du Matador.

Leonardo et le PSG aimeraient conserver son joueur jusqu’à l’issue de la saison. Un blocus qui n’est pas vraiment du goût d’Edinson Cavani.

Le Matador mécontent de sa situation ?

En effet, l’attaquant de la Celeste est très peu utilisé cette saison par Thomas Tuchel qui préfère d’autres options pour animer son secteur offensif. Conscient qu’il sera très difficile d'inverser la tendance, le joueur de 32 ans ne reste pas les bras croisés. L’idée de retrouver du temps de jeu au sein de l’Atletico Madrid l’inciterait alors à envisager un bras de fer avec sa direction.

El Chiringuito révèle qu’Edinson Cavani ne serait pas blessé et aurait decidé de ne pas participer au match contre l’AS Monaco afin d’exprimer son mécontentent, mais aussi sa volonté de partir. Le Parisien voudrait s’en aller dès cet hiver et serait prêt à forcer la main à sa direction pour son transfert à l’Atletico Madrid.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire craquer la direction parisienne. Pour l’heure, le PSG souhaite conserver son buteur jusqu’à la fin de son contrat expirant en juin 2020.