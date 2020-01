ASSE : Denis Bouanga de retour contre le Nîmes Olympique ?

L’ ASSE avait perdu Denis Bouanga sur blessure peu avant la trêve hivernale. Après quatre semaines d’indisponibilité, le milieu offensif est de retour à l’entrainement collectif.

Des bonnes nouvelles pour Denis Bouanga avant le Paris FC

Denis Bouanga avait été victime d’une fissure au 5e métatarse du pied droit, lors du match Nîmes Olympique - ASSE (2-1), en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. C’était le 18 décembre 2019, au stade des Costières.

Son indisponibilité avait été estimée à environ 5 ou 6 semaines. Il avait du coup manqué le dernier match de championnat avant la trêve de l’hiver. Précisément, contre le RC Strasbourg en Alsace. Les Verts avaient perdu la rencontre (2-1) au Stade de la Meinau. Conséquence ? Ils avaient terminé la première moitié du championnat à la 14e place.

Quatre semaines après sa blessure, la recrue estivale stéphanoise est de retour sur le terrain. Il a repris l’entrainement collectif cette semaine selon Evect. Une annonce de bon augure, avant le 16e de finale de la coupe de France contre le Paris FC, le samedi 18 janvier (18h), à Paris.

Denis Bouanga disponible pour affronter les Crocos ?

Certainement un peu trop juste pour le match contre le club de Ligue 2, Denis Bouanga pourrait cependant être opérationnel lors de la venue du Nîmes Olympique à Geoffroy-Guichard. Soit une semaine plus tard, le 25 janvier 2019 (coup d’envoi à 20h).

En tout cas, le Gabonais prépare activement son retour. D’après le site web regroupant une communauté de supporters de l' ASSE, « Denis Bouanga a longtemps couru avec Nelson Sissoko et Yann M'Vila, afin de tester son pied et retrouver du rythme ». Et il ne s’est pas contenté « des exercices de tirs devant la cage » avec ses deux coéquipiers. Il a été en contact avec le ballon et il « a participé à l'ensemble des ateliers de ce mercredi », selon la source.

Pour rappel, Denis Bouanga demeure le meilleur buteur de l’ ASSE avec 7 buts et 3 passes décisives au compteur, en 18 matchs joués en Ligue 1. Depuis qu’il est absent, les Verts ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues.