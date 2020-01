OL : Une excellente nouvelle est tombée pour Oumar Solet

La saison est d’ores et déjà terminée pour Oumar Solet. Le jeune défenseur de l’ OL a été victime d’une rupture du ligament croisé. Néanmoins, le joueur vient d’annoncer une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Oumar Solet opéré avec succès

Alors que l’ OL s’attend à vivre une saison marathon pour remonter au classement en Ligue 1, il faut dire que Rudi Garcia n’est pas aidé par les blessures. Le coach de Lyon est en effet privé d’éléments majeurs comme Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. L’ancien entraîneur de l’ OM doit maintenant faire sans Oumar Solet.

Comme ses deux autres coéquipiers, le jeune défenseur central a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. Une blessure contractée à la veille du match de Coupe de la Ligue contre Brest. Sans Oumar Solet, les Lyonnais avaient tout de même validé leur ticket pour les demi-finales de la compétition en s’imposant (3-1).

Solet déjà tourné vers l'avenir

Comme annoncé par l’ OL, Oumar Solet a été opéré mardi 14 janvier. Une opération qui s’est déroulée avec succès comme l’a confirmé le joueur sur son compte Instagram. Le défenseur de 19 ans a en effet posté quelques clichés en compagnie de sa mère après l’opération. Des images qu’il a accompagnées d’un message de remerciement.

« Voilà, c’est fait grâce à Dieu l’opération s’est bien passée », a-t-il écrit avant de remercier l’ OL et le docteur Sonnery-Cottet. Il s’agit du même médecin qui a opéré ses coéquipiers Depay et Adélaïde. Dans son message, Oumar Solet annonce que le travail de reprise peut désormais commencer. Cette saison, il n’avait joué qu’une seule rencontre de championnat. C’était lors de la 5e journée et un match nul (2-2) contre Amiens.