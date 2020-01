Barça Mercato : Quique Setién se serait fixé une priorité

Ernesto Valverde limogé, les dirigeants du FC Barcelone ont confié les rênes de l’équipe première à Quique Setién. Et le nouvel entraineur catalan se serait fixé une priorité pour le mercato hivernal.

Barça : Quique Setién à la recherche d’un buteur ?

Une révolution est en cours au FC Barcelone. En effet, le club catalan a décidé de changer d’entraineur cet hiver. Ernesto Valverde a été limogé, puis remplacé dans la foulée par Quique Setién. Ce dernier a été intronisé au poste d’entraineur du Barça et ne compte pas perdre de temps afin de redynamiser l’équipe catalane.

L’homme de 61 ans a été propulsé à la tête du FC Barcelone avec une lourde charge sur les épaules, celle de renouer avec le jeu de possession et de combinaison. Quique Setien aura pour mission de trouver la solution pour faire briller l’équipe catalane en championnat, mais aussi en coupe européenne. Il devra mener les Blaugranas au titre de champion de Liga et tenter de remporter la Ligue des Champions. Une mission qui passe certainement par un effectif dynamique et renforcé.

Un nouvel attaquant pour remplacer Luis Suarez ?

En effet, Quique Setién souhaiterait renforcer le groupe catalan pour la suite de la saison. Quoi de plus normal quand il y a un changement d’entraineur... Pour ce faire, l’entraineur catalan aurait une priorité concernant le mercato. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait à la recherche d’un nouvel attaquant. Quique Setién voudrait un renfort offensif dès cet hiver afin de compenser la longue blessure de Luis Suarez.

Il faut dire que l’Uruguayen, seul avant-centre de métier au sein de l’effectif catalan, a subi une intervention chirurgicale et sera indisponible « pendant quatre mois ». Il ne devrait revenir qu’en fin de saison. Il faudra donc trouver son remplaçant. Et ça, le nouvel entraineur catalan l’a bien compris. Le FC Barcelone serait donc à la recherche d’un nouvel avant-centre cet hiver. Toutefois, il reste à connaitre qui sera l’heureux élu.