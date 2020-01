PSG : la mise au point du Paris-Saint-Germain à Louis II

La différence de classe entre le PSG et l' AS Monaco s'est vue ce mercredi 15 janvier. Tenu en échec dimanche, le Paris Saint-Germain a malmené l'AS Monaco (4-1) pendant le match en retard de la 15e journée de Ligue 1.

Le PSG se reprend avec autorité

Le PSG s’est baladé en s’imposant 4-1 à Louis II contre l' As Monaco. Lors de cet acte II des chocs Paris-ASM, le technicien parisien Thomas Tuchel s’est montré irrité à cause de la passivité défensive de son équipe. Pour lui, elle concédait beaucoup trop d’occasions dangereuses à l’adversaire, notamment sur une tête de Ben Yedder repoussée par Navas et un tir de Gelson Martins dans le petit filet. Rien d’étonnant puisqu’il a gardé le même système utilisé dimanche. Malgré tout, à force d'insister, le PSG trouve la faille chez son adversaire. Lancé par Di Maria, Mbappé ouvre le score contre son ancienne équipe et donne un avantage mérité à la formation francilienne (0-1, 24e). Neymar transforme un penalty (42e +2) suite à une faute peu évidente de Glik sur Kurzawa.

Une fin de match animée entre Parisiens et Monégasques

À la reprise, le PSG ne semblait pas vouloir forcer pour mettre le troisième but. Paris était en mode gestion de son avantage. Tuchel décide alors de faire entrer Marco Verratti et Sarabia pour apporter un peu de fraîcheur dans le milieu de terrain de son équipe. Un coaching payant au regard du rendement des deux joueurs. Rapidement, Marco Verratti offrira une passe décisive à Sarabia (0-3, 74e). L’ASM sauve tout de même l'honneur sur un but de Bakayoko (1-3, 86e). Pas suffisant cependant pour relancer le suspense, la messe étant déjà dite avec Kylian Mbappé qui s’est offert un doublé dans la foulée (1-4, 90e+1).

Finalement, cette rencontre n'aura pas été à la hauteur de celle de dimanche. Avec ce succès, le PSG reprend une avance confortable de huit points sur l’ OM au classement de la Ligue 1 Conforama. L’ As Monaco est désormais 9e, à 7 points du podium.