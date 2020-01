PSG : Nasser al-Khelaïfi s’exprime sur les finances du club

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est exprimé à cœur ouvert. A la radio, il explique que les finances de son club ne devraient bientôt plus être pénalisées par le fair-play financier.

Nasser al-Khelaifi rassure

Sur RMC, Nasser Al-Khelaïfi, le président du champion de France, s’est exprimé sur la situation financière de son club, qu’il juge idéale. Dopé par l’argent du Qatar, Paris connaît la plus forte progression dans le classement annuel du cabinet d’études britannique Deloitte. Dans cette radiographie réalisée par Deloitte, depuis 1997, le Paris Saint Germain a grimpé de cinq places par rapport à la dernière édition. Sur la saison 2012-2013, le club parisien a réalisé un chiffre d’affaires de 398,8 millions d’euros, soit près de 180 millions de plus que lors de l’exercice précédent. Nasser Al-Khelaifi rassure en ces termes : « Nous avons toujours abordé le fair-play financier avec une grande confiance et une transparence totale dans nos échanges avec nos interlocuteurs. Notre croissance exceptionnelle se poursuit. Elle démontre la qualité du travail accompli par le club et fait écho aux prévisions que nous avions présentées aux instances. »

Une marge de manœuvre considérable ?

Nasser Al-Khelaïfi peut respirer. Le PSG est même leader en matière de revenus commerciaux qui se sont élevés à 254,7 millions d’euros la saison dernière, jamais un club n’ a gagné autant en une saison. « Le PSG a déjà pérennisé une grande partie de ses revenus et nous n’avons pas besoin d’une ligue fermée pour poursuivre notre travail. Nous avons encore beaucoup de possibilités pour les augmenter et renforcer le rayonnement du club dans le monde. Mais je le redis, aujourd’hui ces résultats me rendent surtout fiers du travail accompli par tout le monde au club », estime Nasser Al-Khelaïfi. Le club champion de France peut désormais pousser un ouf de soulagement.