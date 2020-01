Arsenal : Mikel Arteta reçoit les hommages de Mesut Özil

Entre Mesut Özil (31 ans, 16 matchs toutes compétitions cette saison) et Mikel Arteta, le courant passe à merveille. De retour à un niveau acceptable, le milieu offensif allemand n'a pas hésité à encenser le nouveau coach d'Arsenal.

Arsenal profite de l’expérience de Mikel Arteta

"Il peut nous montrer tout ce qu’il a appris au long de sa carrière. Il sait exactement ce que nous devons faire, et du coup, nous le savons aussi. Il nous pousse beaucoup. Il sait comment nous parler, comment nous impulser une attitude positive et nous faire devenir victorieux. Je peux voir qu’il a faim mais en même temps il garde les pieds sur terre et c’est une bonne caractéristique pour nous faire gagner", a estimé le champion du monde 2014 pour le site officiel du club londonien. Arteta cherche à relancer une équipe en perdition malgré la présence de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Mesut Özil.

Mikel Arteta impose déjà sa patte ?

Mesut Özil et ses coéquipiers semblent prendre leur pied. « Concrètement, il nous fait revenir aux anciennes vertus d’Arsenal. Se battre, avoir la possession, garder le contrôle du match, avoir la balle tout le temps. Ce sont les choses qu’il travaille avec nous et vous pouvez le voir, tout le monde sourit, rit, profite du moment. Je pense que c’est la bonne personne pour ce club », a rajouté Özil. Mikel Arteta aimerait renforcer les Gunners lors de ce mercato hivernal pour accrocher l’Europe, à la fin de la saison. Actuellement 10ème de Premier League, les Gunners ont mal commencé, mais Mikel Arteta a de grandes ambitions pour relever le club. Le technicien Espagnol souhaiterait deux renforts dans des postes clés : au milieu de terrain et en défense centrale, gros point noir de l’équipe. Le club londonien pourrait réfléchir à prendre des joueurs en prêt. Affaire à suivre.