AS Monaco Mercato : L'ASM se fait recaler par Toulouse pour un milieu

Sévèrement battu par le PSG mercredi soir au stade Louis-II en match en retard de la 15e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a notamment failli au milieu de terrain lors de cette rencontre. Un secteur que les dirigeants de l'ASM souhaitent d'ailleurs renforcer en enrôlant un jeune talent du Téfécé...

Une première approche de Monaco sans succès

Brillante sur la pelouse du Parc des Princes dimanche dernier en ramenant le point du match nul (3-3), l'AS Monaco n'a pu répéter cette performance mercredi soir chez elle. Surclassés par des Parisiens plus frais physiquement, les Monégasques, après un début de match prometteur, ont coulé (1-4).

En difficulté dans le coeur du jeu, l'équipe de Robert Moreno a manqué de densité physique et de répondant pour contrer les qualités techniques des joueurs du Paris Saint-Germain. Un constat qui ne devrait pas surprendre les dirigeants du club de la Principauté puisqu'il semblerait que ceux-ci avaient déjà identifié quelques failles dans ce secteur de jeu en amont de cette rencontre au vu de l'information révélée par RMC Sport.

Le média affirme ainsi que le club champion de France 2017 aurait transmis oralement à Toulouse une offre de huit millions d'euros (dont trois de bonus) pour le jeune Manu Koné, la révélation du Téfécé cette saison.

Alertés par le potentiel et les premières prestations en Ligue 1 du joueur de 18 ans, avec cinq titularisations depuis novembre dernier, les dirigeants monégasques seraient ainsi passés à l'action, sans toutefois recevoir une réponse positive - malgré la promesse de le prêter jusqu'à la fin de la saison - de la part du Téfécé, actuellement dans une situations sportive on ne peut plus difficile.

Il est vrai qu'une vente de Manu Koné dès cet hiver serait un très mauvais signal envoyé par le président Olivier Sadran à des supporters déjà ulcérés par les résultats de leur club de coeur.