Bordeaux Mercato : Les Girondins sur un international belge

En déplacement du côté de Pau ce jeudi soir en ouverture des 16èmes de finale de la Coupe de France, les Girondins de Bordeaux n'auront pas le droit à l'erreur. Parallèlement à cela, les dirigeants travaillent toujours sur le dossier de l'avant-centre réclamé par l'entraîneur Paulo Sousa.

Bordeaux : les pistes offensives se multiplient

Treizièmes de Ligue 1 après avoir fréquenté le haut de tableau lors de la première partie de saison, les Girondins de Bordeaux n'ont remporté qu'un match depuis le 3 décembre dernier, contre Le Mans en Coupe de France (2-0). Opposée à Pau ce jeudi soir en 16èmes de finale, l'équipe de Paulo Sousa tentera de relancer une dynamique positive à travers cette compétition.

Mais une chose est sûre, ce sera sans l'attaquant de pointe que désire par dessus tout le technicien portugais, les Girondins n'arrivant pas pour le moment à mettre la main dessus. Ce n'est pas faute de chercher pourtant, la liste des joueurs approchés ou suivis s'allongeant de jour en jour.

Ainsi, après les pistes Olivier Giroud, Nikola Kalinic, Munas Dabbur ou encore Yony Gonzalez, les Girondins de Bordeaux auraient pensé à Christian Benteke, l'attaquant belge de Crystal Palace, selon une information de L'Equipe.

En grosse difficulté en club depuis un an et demi (un but marqué), l'international belge (37 sélections, 15 buts) a un besoin urgent de se relancer alors que l'Euro 2020 approche à grand pas et que sa place dans la sélection de Roberto Martinez est loin d'être acquise.

Mais malgré les approches bordelaises, son futur ne devrait pas passer la Gironde puisque les dirigeants du club au scapulaire auraient rapidement été refroidis par les émoluments pour le moins conséquent - 500 000 euros par mois - du buteur de 29 ans.

La chasse au trésor va donc se poursuivre du côté de Bordeaux...