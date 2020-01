Bordeaux : Paulo Sousa révèle le gros souci actuel des Girondins

Irrité par les mauvais résultats actuels de son équipe, Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a donné son point de vue sur les difficultés rencontrées par ses joueurs. Et pour lui, ce n'est pas sur le plan du jeu que cela cloche...

Paulo Sousa met l'attitude de ses joueurs au centre de ses préoccupations

Troisième de Ligue 1 début décembre, Bordeaux est en chute libre depuis. Sur une série de quatre défaites consécutives et redescendu au treizième rang au classement, les Girondins marquent sérieusement le pas et végètent dans le ventre mou du Championnat.

Présent en conférence de presse mercredi à la veille du 16ème de finale de Coupe de France contre Pau (National), Paulo Sousa a bien évidemment été interrogé sur les maux actuels de son équipe.

Sans occulter les questions portant sur la technique ou la tactique, le technicien portugais a surtout insisté pendant une dizaine de minutes sur l'état d'esprit montré par ses joueurs ces derniers temps et leur a demandé de retrouver coûte que coûte une attitude de combattant.

"On peut être inférieur aux adversaires sur le plan technique, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer nos défaites. On a surtout besoin de l'engagement de tous. Aucun joueur n'a le droit de ne pas tout donner. Si tu as l'engagement et la bonne attitude, tu as plus de chances de rivaliser et de remporter des victoires. Repasser à quatre défenseurs ? C'est une alternative, mais je ne pense pas que ce soit la clé. Notre système tactique actuelle (3-4-3) nous avait permis à un moment donné de rivaliser", a déclaré Paulo Sousa.

Après ce message passé à ses joueurs, ces derniers devront donc montrer une attitude irréprochable ce jeudi soir à Pau, actuel quatrième de National.