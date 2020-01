PSG Mercato : Atlético Madrid, le dossier difficile Edinson Cavani

Le transfert d’ Edinson Cavani à l’Atlético Madrid est loin d’être bouclé. Le PSG ne souhaite pas céder l’attaquant à n'importe quel prix. Du coup, c’est le statu quo. Deux semaines avant la fermeture du marché de l’hiver, Le Parisien estime que le dossier est même déjà refermé.

Le PSG ne veut pas céder Edinson Cavani à n'importe quel prix

Le directeur général de l’Atlético Madrid en personne, Miguel Angel Gil Marin, s’est déplacé à Paris selon Marca, afin d’accélérer le transfert d’ Edinson Cavani du PSG. Mais le dossier n’a pas vraiment bougé. L’offre des Colcheneros, estimée entre 15 et 20 M€, a été repoussée par Nasser Al-Khelaïfi.

L’absence du buteur dans le groupe de Thomas Tuchel avait laissé penser qu’il avait été préservé, afin de lui éviter une possible blessure. Évidemment, en prévision de son éventuel transfert à l’Atlético. Le club de la capitale avait indiqué que l’Uruguayen « est ménagé après avoir ressenti une gêne au niveau de l’aine lors du dernier entraînement ». Sans ce dernier, le Paris Saint-Germain a infligé une lourde défaite à l’AS Monaco (4-1) au stade Louis-II.

En effet, Leonardo et le grand patron des Rouge et Bleu semblent décidés à conserver Edinson Cavani dans leur effectif, jusqu’à la fin de la saison. Malgré son statut de remplaçant et la fin de son contrat en juin 2020. Ils ne souhaitent surtout pas se priver d’un buteur de son calibre en Ligue des Champions. Le quotidien régional cité plus haut est même catégorique.

Clap de fin sur la piste Edinson Cavani à l’Atlético ?

« Sauf incroyable dénouement, Edinson Cavani ne rejoindra pas l’Atlético de Madrid cet hiver. L’attaquant uruguayen ne pourra quitter le PSG avant le 31 janvier, tant pour des raisons sportives que financières », a-t-il écrit. Il faut indiquer que le PSG réclamerait 30 M€, avant de parler avec les prétendants de l’avant-centre de 32 ans.

« Le prix fixé par le PSG (30 M€), que nous ne pouvons confirmer, bloque, de fait, tout départ », indique le journal. La même source apprend ensuite que « le club madrilène a fait savoir au Paris SG, dès les premières discussions, que sa marge financière était extrêmement réduite ». Dès lors, il lui serait difficile, voire impossible de sortir 30 M€ cet hiver pour El Matador, à six mois de la fin de son bail.

Et Le Parisien de tirer la conclusion suivante : « En interne à Paris, personne ne s’imagine voir Cavani s’engager à l’Atlético », a informé la source.