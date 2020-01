PSG : Neymar régale encore, la réaction très classe de T. Silva

Auteur d’un but et d’une passe décisive contre l’AS Monaco (victoire 4-1), Neymar a une nouvelle fois régalé en championnat. Une prestation remarquable, mais surtout un effort défensif qui a fait réagir son capitaine Thiago Silva.

Le message de Thiago Silva pour Neymar

Annoncé au FC Barcelone, Neymar n’a pas bougé du Paris Saint-Germain cet été. Le Brésilien est resté au sein du club de la capitale et semble avoir définitivement tourné la page d’un retour en Catalogne. En effet, Neymar se concentre sur sa saison et multiplie les prestations remarquables sous le maillot parisien.

Hier mercredi, l’attaquant parisien a été l’un des grands artisans de la victoire de son équipe face à l’AS Monaco (4-1). Auteur d’un but sur penalty, le Ney est rentré un peu plus dans l’histoire du club de la capitale, égalant un record de son coéquipier Kylian Mbappé et celui de Carlos Bianchi. Comme eux, il a inscrit au moins un but lors des huit dernières rencontres du PSG (toutes compétitions confondues).

Après une telle démonstration de force, Thiago Silva assure que « Neymar est bien, très bien, très motivé ». À cela, il faut ajouter une grande implication dans le repli défensif. Neymar affiche désormais un tout autre visage en cette année 2020. Plus tranchant devant le but, plus inspiré dans le jeu parisien, le joueur de 27 ans s’applique à la tâche et fait preuve d’un réel repli défensif. « Un contre-pressing » qui n’était pas son point fort ces dernières années.

Mais pour Thiago Silva, l’ancien Barcelonais « n’a pas vraiment changé ». Puisqu’il « continue d’être le même garçon, il marque des buts et donne des passes décisives ».

La consigne du capitaine

Néanmoins, le capitaine parisien a tenu à saluer les efforts défensifs de son compatriote et des autres attaquants du PSG. Pour lui, le constat est clair. Lorsque les « 4 fantastiques » font les efforts comme dernièrement, il est difficile pour toutes les équipes adverses de résister face au PSG.

« On a 4 joueurs offensivement, mais aussi 4 joueurs qui ferment les espaces (…) ils devront juste faire le contre-pressing », a-t-il expliqué. Pour lui, l’investissement défensif des attaquants sera indispensable dans ce fameux 4-4-2 parisien.