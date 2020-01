Atlético Madrid Mercato : Manchester United songe à Llorente

Transféré du Real Madrid à l’Atlético de Madrid lors du dernier mercato estival, Marcos Llorente peine à satisfaire depuis qu’il est chez les Colchoneros. Il n’est que l’ombre de lui-même. Pas de quoi calmer les ardeurs de Manchester United qui semble intéressé par le profil de l’espagnol. Il tentera de se relancer du côté d’Old Trafford si les négociations aboutissent.

Llorente manque d’impacte

L’été dernier, plusieurs observateurs étaient étonnés de voir partir Marcos Llorente. On cherchait à comprendre le choix de Zinedine Zidane et du Real Madrid qui ont décidé de laisser filer leur prometteur milieu de 24 ans. Une demi-saison plus tard, ils ont peut-être leur réponse. Incapable de s’imposer au sein de l’effectif dirigé par Diego Simeone, Marco Llorente est à des années-lumière des espoirs placés en lui il y a encore quelques petites années de cela. Et pourtant, il a eu sa chance avec les Colchoneros, lui qui avait débuté les quatre premiers matches de la saison. Mais son manque d’impact a fini par lasser Diego Simeone.

Man United intéressée quand même?

Mais malgré ce piètre constat, les Red Devils ont un intérêt tout particulier pour Marcos Llorente. Selon le Manchester Evening News, les recruteurs de Manchester United seraient sur le coup et souhaiteraient obtenir le joueur sous la forme d’un prêt dès ce mois de janvier. Actuellement, le milieu de terrain est un secteur dévasté côté Manchester United, avec notamment les blessures longues durées de Paul Pogba et Scott McTominay. Reste donc à savoir si l’Atlético sera prêt à se séparer, même temporairement, de son joueur qui a brusquement refait parler de lui avec deux bonnes prestations la semaine passée, lors de la victoire en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. L' Atlético a été battu en finale face au Real Madrid, aux tirs au but.