Barça Mercato : Licenciement de Valverde, Rivaldo prend position

Ernesto Valverde a été limogé du banc du Barça au profit de Quique Setién. L’ancien meneur de jeu barcelonais Rivaldo s’est prononcé sur le licenciement du technicien catalan.

Barça mercato : Rivaldo dénonce le processus de limogeage de Valverde

Le Barça a été battu par l’Atlético Madrid (2-3) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Pour les dirigeants barcelonais, c’était la défaite de trop. Ernesto Valverde a donc été limogé et remplacé par Quique Setién, ex-entraîneur du Betis Séville.

Bien sûr que le limogeage d’Ernesto Valverde n’a pas laissé grand monde indifférent. Après Andrés Iniesta qui a exprimé son désaccord, c’est au tour de Rivaldo, autre ancienne gloire du Barça d'exprimer sa colère face au processus de limogeage de l'ancien entraîneur barcelonais.

Dans son éditorial pour Betfair, le Brésilien a estimé que les responsables de l’écurie catalane avaient eu un comportement « peut-être irrespectueux envers Valverde ». Pour le champion du monde 2002, Josep Maria Bartomeu et son staff ne devaient pas négocier avec un autre coach alors qu’Ernesto Valverde était encore en poste. C’était une mauvaise façon de faire et elle était de nature à déstabiliser Ernesto Valverde.

Rivaldo sait que les équipes de football sont de nature instable. Autrement dit, on est écarté quand on ne fait plus l’affaire. Mais dans le dossier Ernesto Valverde, l’ancien Milanais dénonce un processus qui « n'a pas été bien mené par le conseil d'administration du Barca ».

Enfin, Rivaldo fait une suggestion pour éviter à l’avenir de devoir négocier avec un autre entraîneur pendant qu’il y en a un sur le banc. Alors, il propose que les clubs aient « des entraineurs de secours ».