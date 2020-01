OM : Villas-Boas - J.H.Eyraud, le bras de fer va commencer

André Villas-Boas ne s’est pas privé de critiquer ouvertement la nomination de Paul Aldridge dans l’organigramme de l’ OM par Jacques-Henri Eyraud. Une sortie de l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille qui n’est pas du goût de tout le monde.

L' OM vraiment impressionnant cette saison !

L’ OM brille cette saison. Le club marseillais vise clairement une qualification en Ligue des champions en fin de saison. Un objectif largement possible pour l’Olympique de Marseille, solide 2e de Ligue 1, avec 5 points d’avance sur son poursuivant direct.

Une performance que le journaliste de La Chaîne L’EquipeDidier Roustan met à l’actif de « la Villas-Boas mania ». Un entraîneur portugais qui a également conquis les supporters marseillais.

Le club olympien bientôt en danger ?

Mais tout ce beau tableau pourrait devenir très sombre bientôt. En effet, Jacques-Henri Eyraud a décidé de nommer Paul Aldridge dans l’organigramme de l’ OM. L’ancien directeur général de West Ham est chargé de vendre des joueurs de l’Olympique de Marseille en Premier League. La formation provençale a besoin d'argent pour renflouer ses caisses.

MaisVillas-Boas est contre cette nomination, et il ne l’a pas caché mercredi en conférence de presse. Pour le technicien portugais, un club vend des joueurs grâce à sa compétitivité, et non parce qu’un intermédiaire est nommé pour le faire. Le coach olympien a également répété qu’il ne souhaitait le départ d’aucun de ses joueurs cet hiver.

Didier Roustan estime qu’ « en disant ça, Villas-Boas fragilise Eyraud… ». Selon le confrère, cette opposition frontale de l’entraîneur au président risque de créer « un bras de fer » entre les deux hommes et de déstabiliser le club phocéen.